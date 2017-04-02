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Экскурсии для бывших директоров заводов по предприятиям Пензы намечено сделать регулярными

16:40 | 02.04.2017 | Экономика

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Пенза, 2 апреля 2017. PenzaNews. Экскурсии для бывших директоров пензенских предприятий по современным производствам предлагается сделать регулярными. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального Минпрома.

Экскурсии для бывших директоров заводов по предприятиям Пензы намечено сделать регулярными

Фото: Prom.pnzreg.ru

В ведомстве пояснили, что первое такое мероприятие было проведено в минувшую пятницу, 31 марта.

Более 15 ветеранов отрасли, среди которых бывшие руководители АО «НИИФИ», завода «Пензтекстильмаш» и НПП «Рубин» ознакомились с производственными мощностями предприятия «Пензтяжпромарматура».

Генеральный директор завода Александр Чернышев продемонстрировал потенциал акционерного общества, проведя экскурсию по площадкам цехов «Атом», «Вектор», «Магистраль» и другим.
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