Губернатор поставил задачу найти инвестора для строительства завода по переработке мусора Экономика

Пенза, 3 апреля 2017. PenzaNews. Губернатор Иван Белозерцев нацелил членов правительства Пензенской области на поиск инвестора, который будет готов построить в регионе мусороперерабатывающий завод.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«[Нужен] не такой завод, как построен в Чебоксарах. […] Там идет сортировка, а [...] нам еще нужна утилизация», — сказал он в ходе оперативного совещания в правительстве региона в понедельник, 3 апреля.

Иван Белозерцев отметил, что завод, позволяющий заниматься переработкой твердых бытовых отходов, обойдется дороже, поэтому к созданию предприятия необходимо привлечь заинтересованный бизнес.

Читайте также

В Пензенской области утверждена территориальная схема обращения с отходами

«Он будет построен на средства инвестора», — сказал губернатор.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», делегация Пензенской области во главе с губернатором Иваном Белозерцевым в рамках визита в Германию посетила завод по переработке твердых бытовых отходов.

Предприятие в местности Польше Хайде (Pohlsche Heide) использует практически безотходную немецкую технологию биомеханической переработки отходов, в результате которой получается высококалорийное топливо RDF для цементных заводов и электростанций, а также вторсырье ― цветные металлы, пластик, картон, техническая вода. Технология позволяет при необходимости выделять из ТБО фракции биогаза и удобрений.