В бюджет Пензенской области в марте поступило 4 млрд. рублей налогов Экономика

Пенза, 3 апреля 2017. PenzaNews. Налоговые поступления в бюджет Пензенской области превысили 4 млрд. рублей в марте 2017 года. Об этом сообщила министр финансов региона Любовь Финогеева в ходе оперативного совещания в облправительстве, состоявшегося в понедельник, 3 апреля.

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«У нас сложились хорошие темпы, хорошая динамика к аналогичному периоду прошлого года — 127,9%. При плане в 3 млрд. 680 млн. рублей поступило 4 млрд. 87 млн. рублей — порядка 400 млн. рублей свыше запланированной суммы», — уточнила она.

Любовь Финогеева отметила, что в основном поступления приходятся на налог на прибыль организаций.

«За январь–февраль также были довольно-таки хорошие темпы роста к двум месяцам прошлого года. Было 127,5%, за три месяца нарастающим итогом — 126,9%. Мы считаем, что если такая картина будет положена в основу исполнения бюджета 2017 года, […] то, конечно, устойчивость бюджета можно будет прогнозировать на надлежащем уровне», — сказала министр финансов.