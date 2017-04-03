В Пензе активизируют подписание соглашений о повышении зарплат работникам Экономика

Пенза, 3 апреля 2017. PenzaNews. Правительство Пензенской области должно активизировать работу по подписанию с предприятиями соглашений, предусматривающих повышение уровня зарплат. Соответствующее поручение дал губернатор Иван Белозерцев в ходе оперативного совещания, состоявшегося в региональном правительстве в среду, 3 апреля.

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«Если темпы роста есть, если сегодня наши предприятия работают с прибылью, то мы должны договариваться, настаивать на том, чтобы работодатели — руководители бизнеса — не останавливались на том уровне заработной платы трехгодичной давности, когда было сложно. И сейчас непросто, но мы видим по налоговым поступлениям, что ситуация изменилась», — сказал он.

Иван Белозерцев назвал подписание подобных соглашений важной задачей.

«Это налог на прибыль, налог на доходы физических лиц», — отметил он.

По данным Пензастата, средняя зарплата в Пензенской области составила по итогам января 2017 года 23 тыс. 477 рублей, что на 10,2% больше, чем в январе прошлого года.

Задолженность по зарплате с января 2016 года уменьшилась с 28 млн. до 5 млн. рублей.