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Губернатор потребовал сократить сроки выдачи разрешений на подключение к электросетям

12:51 | 03.04.2017 | Экономика

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Пенза, 3 апреля 2017. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев поручил принять необходимые управленческие решения для сокращения сроков выдачи разрешений на подключение к электросетям.

Губернатор потребовал сократить сроки выдачи разрешений на подключение к электросетям

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«В Казани — 50 или 56 дней, а в Пензенской области — 146 дней», — отметил глава региона в ходе совещания, состоявшегося в облправительстве в понедельник, 3 апреля.

Иван Белозерцев предположил, что результаты работы зависят от конкретных людей, которые занимаются выполнением поставленной на уровне государства задачи.

Губернатор добавил, что в ходе заседания совета при полномочном представителе президента России в Приволжском федеральном округе Пензенская область была названа в числе проблемных регионов в части прохождения исходно-разрешительной документации на подключение к электросетям.

Один из чиновников, присутствовавших на совещании уточнил, что в настоящее время сроки сокращены до 82 дней, однако Иван Белозерцев счел это недостаточным.

«Давайте двигаться дальше и брать пример с Казани», — сказал он.

«Что для этого надо? Увеличить количество штатных единиц в компаниях? Давайте ставить этот вопрос. […] Чем быстрее предприниматель откроет свое предприятие, подключится к газу, воде, энергетике, тем быстрее он будет потреблять этот ресурс, а раз он будет потреблять, он будет платить деньги за это», — резюмировал губернатор.
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