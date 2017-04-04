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В Германии обсудили перспективы производства протезов на базе пензенского «Рамеева»

10:10 | 04.04.2017 | Экономика

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Пенза, 4 апреля 2017. PenzaNews. Перспективы создания высокотехнологичного предприятия по производству медицинских протезов на базе пензенского технопарка «Рамеев» стали главной темой рабочей встречи зампреда регионального правительства Андрея Лузгина с президентом Федерального союза ортопедической техники Германии Клаусом-Юргеном Лотцом и управляющим ORS GmbH Зигфридим Шумахером, состоявшейся во Франкфурте-на-Майне в минувший понедельник, 3 апреля.

В Германии обсудили перспективы производства протезов на базе пензенского «Рамеева»

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Участники встречи посетили ортопедическую клинику и предприятие по производству индивидуальных протезов.

Как отметил заместитель председателя правительства Пензенской области, регион заинтересован в локализации высокотехнологичных производств в сфере протезирования.

Для детальной проработки вопроса принято решение организовать визит в Пензенскую область представителей компаний мединдустрии ФРГ, специализирующихся на производстве ортопедической продукции, сообщает пресс-служба министерства экономики региона.
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