Земля под магазинами «Декатлон», «Коллаж» и «Леруа Мерлен» продана за 151 млн. рублей Экономика

Пенза, 5 апреля 2017. PenzaNews. Бюджет Пензы получил в марте 151 млн. рублей от продажи земельных участков под торговыми центрами «Декатлон», «Коллаж» и «Леруа Мерлен». Об этом сообщила начальник городского финансового управления Ольга Завьялкина, отвечая на вопрос мэра Виктора Кувайцева о причинах роста неналоговых поступлений по итогам I квартала 2017 года.

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«Снижение цены земельных участков с размера кадастровой стоимости до десятикратного размера ставки земельного налога привлекло инвесторов и позволило заключить крупные сделки на приобретение земельных участков», — пояснила она в ходе совещания, состоявшегося в мэрии в среду, 5 апреля.

Начальник финуправления уточнила, что всего за I квартал в бюджет города поступили доходы в сумме около 2,3 млрд. рублей, что составляет 104,5% к плановому значению, сообщает пресс-служба мэрии.