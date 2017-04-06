Компания «Дамате» начала поставлять продукцию в ОАЭ Экономика

Пенза, 6 апреля 2017. PenzaNews. Группа компаний «Дамате», производственные мощности которой расположены в Пензенской и Тюменской областях, начала поставлять продукцию в Объединенные Арабские Эмираты.

Фото: пресс-служба ГК «Дамате»

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе ГК «Дамате», первой была отправлена партия продукции «Индилайт» весом 3,2 тонны.

«Экспортный ассортимент представлен ветчинами и деликатесами из мяса индейки. К отгрузке готова следующая партия — 7 тонн полуфабрикатов в ассортименте», — пояснили в холдинге.

В пресс-службе отметили, что молочная продукция поставляется в ОАЭ под двумя брендами — «Молком» и «Дамате».

«В марте была отправлена первая партия продукции, вызвавшая наибольший интерес у торговых сетей в Дубае: творог мягкий в ассортименте, сметана, масло, сыр, обезжиренные питьевые йогурты под брендом «Молком», а также премиальная линейка термостатных йогуртов «Дамате» в стеклянной упаковке», — уточнили в компании.

В пресс-службе «Дамате» отметили, что компания прошла аттестацию и получила разрешение на экспорт продукции в Объединенные Арабские Эмираты еще в 2016 году.

«Процесс занял почти год. На первом этапе Россельхознадзор проверил предприятия на соответствие требованиям ОАЭ и включил его в реестр одобренных. Затем представители страны посетили объекты ГК «Дамате» с инспекцией — группа врачей и экспертов подробно изучила процесс производства, осмотрела предприятия. Специалисты высоко оценили уровень организации производства и его соответствие самым высоким мировым требованиям. Важную роль сыграло наличие сертификата на выпуск халяльной продукции, который компания подтверждает на протяжении нескольких лет», — сказали в холдинге.

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В компании отметили, что вся поставляемая продукция является халяльной и отправляется исключительно под контролем сертифицированных специалистов.

«Предприятия, на которых выпускаются продукты, успешно прошли проверку международного центра стандартизации и сертификации «Халяль», — подчеркнули в пресс-службе.

Группа компаний «Дамате» — российский сельскохозяйственный холдинг, развивающий три направления деятельности: выращивание и переработка индейки, переработка молока и молочное животноводство.

Производственные мощности расположены в Пензенской и Тюменской областях.

В Пензенской области группе компаний принадлежит комплекс по производству мяса индейки. В 2016 году предприятие вышло на заявленные мощности — 60 тыс. тонн в убойном весе в год. Было принято решение о расширении существующих мощностей до 100–110 тыс. тонн. Общий объем инвестиций в проект составляет 25,6 млрд. рублей.

С 2012 года в состав «Дамате» входит крупнейший переработчик молока в Пензенской области — ОАО «Молочный комбинат «Пензенский» («Молком») с сырным подразделением в городе Белинском. Благодаря масштабной реконструкции производства суммарная мощность переработки предприятия достигла 500 тонн в сутки.

В 2012 году компания увеличила количество направлений деятельности за счет появления в портфеле проекта по молочному животноводству. ГК «Дамате» при участии компании Danone ведет строительство молочно-товарного комплекса на 4 тыс. 600 голов в Тюменской области. После выхода на полную мощность новый комплекс будет производить примерно 40 тыс. тонн молока в год.

ГК «Дамате» начала отгружать продукцию на экспорт осенью 2015 года. Компания уже осуществила ряд поставок в страны Европейского союза и Евразийского экономического союза, Сербию, Вьетнам, Гонконг и Габон.