Заречный рассчитывает стать ТОСЭР с сохранением статуса моногорода Экономика

Пенза, 7 апреля 2017. PenzaNews. Заречный Пензенской области рассчитывает стать территорией опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) и сохранить при этом статус моногорода. Об этом сообщил губернатор Иван Белозерцев.

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«Мы хотим остаться моногородом, и чтобы нам предоставили статус [ТОСЭР]», — сказал он в ходе выездного заседания координационного совета по вопросам деятельности политических партий, посвященного перспективам развития промышленности, которое состоялось на базе ООО «СтанкоМашСтрой» в пятницу, 7 апреля.

Глава региона добавил, что в настоящее время документы находятся в правительстве РФ.

«Это сложно, но мы практически все этапы прошли», — сказал Иван Белозерцев.

Он отметил, что статус моногорода практически единственное препятствие для получения дополнительных преференций, однако отказываться от него никто не намерен.