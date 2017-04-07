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Заречный рассчитывает стать ТОСЭР с сохранением статуса моногорода

11:11 | 07.04.2017 | Экономика

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Пенза, 7 апреля 2017. PenzaNews. Заречный Пензенской области рассчитывает стать территорией опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) и сохранить при этом статус моногорода. Об этом сообщил губернатор Иван Белозерцев.

Заречный рассчитывает стать ТОСЭР с сохранением статуса моногорода

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Мы хотим остаться моногородом, и чтобы нам предоставили статус [ТОСЭР]», — сказал он в ходе выездного заседания координационного совета по вопросам деятельности политических партий, посвященного перспективам развития промышленности, которое состоялось на базе ООО «СтанкоМашСтрой» в пятницу, 7 апреля.

Глава региона добавил, что в настоящее время документы находятся в правительстве РФ.

«Это сложно, но мы практически все этапы прошли», — сказал Иван Белозерцев.

Он отметил, что статус моногорода практически единственное препятствие для получения дополнительных преференций, однако отказываться от него никто не намерен.
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