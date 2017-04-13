Минпромторг намерен расширить географию участников форума «InnoMed» — Сергей Цыб Экономика

Пенза, 13 апреля 2017. PenzaNews. Министерство промышленности и торговли России намерено всячески поддерживать форум производителей медицинских изделий «InnoMed-2017», который в четвертый раз проходит в Пензе 13–15 апреля, в том числе путем расширения географии его участников. Об этом сообщил замглавы ведомства Сергей Цыб.

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«InnoMed» в Пензе — одно из ключевых мероприятий, которое мы и в будущем будем активно поддерживать и развивать, вовлекая в этот процесс все большее количество регионов, специалистов в этой области», — сказал он журналистам.

Заместитель министра подчеркнул, что мероприятие представляет собой уникальную площадку, объединяющей научных работников, производителей медицинских изделий и врачей, которые могут напрямую обсудить интересующие вопросы.

«Для нас важно, чтобы на региональном уровне поднимали самые ключевые задачи, которые сейчас стоят перед российской промышленностью в целом, в данном случае — перед производителями медицинских изделий и лекарственных препаратов», — подчеркнул Сергей Цыб.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», работа IV межрегионального форума производителей медицинских изделий «InnoMed» рассчитана на три дня — 13–15 апреля.

Программа включает в себя работу по нескольким секциям, осмотр производственно-технологических возможностей технопарка «Рамеев», знакомство с центром доклинических исследований и семинары. Также гости смогут посетить предприятия кластеров Пензенской области.

В рамках мероприятия организована межрегиональная выставка инновационных проектов и достижений. Принимающую сторону представляют предприятие «МедИнж», Пензенский институт усовершенствования врачей, ПГУ, ПензГТУ, ООО «Парафарм», ООО «ТитанМед», ООО «Имплант» и АО «Оператор электронного правительства».

Форума организован при поддержке АО «Центр кластерного развития».