18:46:32 Четверг, 13 апреля
НКО в Пензе Осторожно: мошенники Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы
ФОТОРЕПОРТАЖ IV межрегиональный форум производителей медицинских изделий «InnoMed-2017». Пенза, 13 апреля 2017 г.

Минпромторг намерен расширить географию участников форума «InnoMed» — Сергей Цыб

16:15 | 13.04.2017 | Экономика

Печать

Пенза, 13 апреля 2017. PenzaNews. Министерство промышленности и торговли России намерено всячески поддерживать форум производителей медицинских изделий «InnoMed-2017», который в четвертый раз проходит в Пензе 13–15 апреля, в том числе путем расширения географии его участников. Об этом сообщил замглавы ведомства Сергей Цыб.

Минпромторг намерен расширить географию участников форума «InnoMed» — Сергей Цыб

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«InnoMed» в Пензе — одно из ключевых мероприятий, которое мы и в будущем будем активно поддерживать и развивать, вовлекая в этот процесс все большее количество регионов, специалистов в этой области», — сказал он журналистам.

Заместитель министра подчеркнул, что мероприятие представляет собой уникальную площадку, объединяющей научных работников, производителей медицинских изделий и врачей, которые могут напрямую обсудить интересующие вопросы.

«Для нас важно, чтобы на региональном уровне поднимали самые ключевые задачи, которые сейчас стоят перед российской промышленностью в целом, в данном случае — перед производителями медицинских изделий и лекарственных препаратов», — подчеркнул Сергей Цыб.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», работа IV межрегионального форума производителей медицинских изделий «InnoMed» рассчитана на три дня — 13–15 апреля.

Программа включает в себя работу по нескольким секциям, осмотр производственно-технологических возможностей технопарка «Рамеев», знакомство с центром доклинических исследований и семинары. Также гости смогут посетить предприятия кластеров Пензенской области.

В рамках мероприятия организована межрегиональная выставка инновационных проектов и достижений. Принимающую сторону представляют предприятие «МедИнж», Пензенский институт усовершенствования врачей, ПГУ, ПензГТУ, ООО «Парафарм», ООО «ТитанМед», ООО «Имплант» и АО «Оператор электронного правительства».

Форума организован при поддержке АО «Центр кластерного развития».
Актуальное
Читайте также
В пензенском зоопарке 9 мая впервые пройдет акция «Голос народной памяти» В Пензенской области с начала года по вине водителей автобусов произошло 24 ДТП
В Пензе МЧС и «Деловая Россия» договорились о сотрудничестве Житель Пензы не смог оформить в собственность участок под домом, которым владеет 67 лет
«InnoMed» даст новый стимул для развития биомедицинского кластера Пензы — губернатор Предприятия Заречного помогут участникам конкурса «Мой дом, мой двор»
Все новости
В России и за рубежом

2007–2017 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7 (8412) 999-103, 999-102, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

Об агентстве Реклама