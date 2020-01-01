Господдержка фармацевтической и медицинской промышленности дает результаты — Сергей Цыб Экономика

Пенза, 13 апреля 2017. PenzaNews. Внедренные за последние годы меры господдержки отечественной фармацевтической и медицинской промышленности дают ощутимые положительные результаты. Об этом сообщил замглавы Минпромторга РФ Сергей Цыб в ходе пленарного заседания IV межрегионального форума производителей медизделий «InnoMed-2017», состоявшегося в технопарке «Рамеев» в Пензе в четверг, 13 апреля.

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«Производство и лекарств, и медизделий растет быстрее рынка. В лекарствах — еще быстрее, чем в медизделиях. Это говорит о том, что мы на растущем рынке в течение последних трех лет не только сохраняем свою долю, но и увеличиваем ее. Весь комплекс мер, которые разработаны и правительством РФ, и региональными коллегами, показывает определенные результаты», — сказал он.

Заместитель министра пояснил, что с начала реализации госпрограммы «Фарма-2020» объемы производства лекарств выросли в три раза.

По словам Сергея Цыба, успехи видны и в отдельных сегментах.

Он уточнил, что в рамках исполнения указа президента РФ доля объема производства отечественных лекарственных средств по номенклатуре перечней стратегически значимых, жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП) уже доведена до 76,8%, поэтому к 2018 году она вполне может составить 90%.

«Я думаю, что мы с этой задачей справимся. Во всяком случае, мы видим активную регистрацию лекарственных препаратов российских производителей. По-моему, только в 2016 году зарегистрировано 14 импортозамещающих лекарств, а всего в рамках госпрограммы — уже 44 препарата», — сказал замглавы Минпромторга РФ.

Он отметил, что рост объем производства в 24,6% является одним из самых высоких из всех индустриальных направлений.

Говоря о ситуации, которая складывается на рынке медицинских изделий, Сергей Цыб сообщил, что объемы производства с 2010 года выросли в два раза.

«При этом 2016-й к 2015-му тоже показал высокий рост — 15,5%. Сам рынок вырос на 10%. Это значит, что российские производители занимали дополнительные ниши», — пояснил замминистра.

По его словам, несмотря на то, что доля рынка отечественных медицинских изделий пока остается относительно невысокой, на протяжении последних трех лет наблюдается положительная динамика.

«Поэтому мы можем констатировать, что это хороший показатель, который нам дает уверенность в том, что мы выполним индикатор. Вы помните, что мы в 2020 году должны до 40% довести долю российских производителей», — отметил Сергей Цыб.

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Он обратил внимание на то, что за последние 5 лет общий объем инвестиций в медицинской промышленности составил более 50 млрд. рублей, из них только около 18 млрд. — государственные средства.

«В 2016 году в медицинской промышленности открыто четыре новые крупные производственных площадки — одна по поводу диагностического оборудования, одна по медицинским изделиям для лабораторных исследований, в Пензе — по клапанам сердца и коронарным стентам, еще один завод — расходные материалы», — уточнил заместитель министра промышленности и торговли РФ.

Сергей Цыб добавил, что первые результаты приносит создание Фонда развития промышленности.

«За 2016 год профинансировано семь проектов в области фармы — 1,9 млрд. рублей, а общий объем инвестиционных затрат по этим проектам составляет более 10 млрд. рублей. По медицинским изделиям мы профинансировали 12 проектов: со стороны фонда 2,9 млрд. рублей, общий объем — более 6,5 млрд. рублей», — сказал замминистра.

Он заверил, что этот инструмент и в дальнейшем будет использоваться как один из ключевых для поддержки российских предприятий.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», IV межрегиональный форум производителей медицинских изделий «InnoMed-2017» рассчитан на три дня — 13–15 апреля. Мероприятие проводится в Пензе при поддержке АО «Центр кластерного развития».