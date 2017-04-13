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На форуме «InnoMed» обсудили вопросы кластерной кооперации в сфере производства медизделий

22:15 | 13.04.2017 | Экономика

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Пенза, 13 апреля 2017. PenzaNews. Участники IV межрегионального форума «InnoMed-2017» обсудили вопросы кластерной кооперации в реализации производственных проектов в сфере высокотехнологичной медицины на одной из секций, состоявшейся на базе технопарка «Рамеев» в Пензе в четверг, 13 апреля.

На форуме «InnoMed» обсудили вопросы кластерной кооперации в сфере производства медизделий

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Открывая заседание, заместитель директора департамента региональной промышленной политики Минпромторга России Денис Цуканов кратко остановился на механизмах господдержки производителей медицинских изделий, которые действуют в рамках политики импортозамещения.

Также он рассказал о работе промышленных кластеров и индустриальных парков.

Выступление спикера вызвало живой интерес у аудитории. В частности, первый заместитель председателя правительства Пензенской области Андрей Кулинцев поинтересовался, какие стажировки проводят Ассоциация индустриальных парков и Ассоциация кластеров и технопарков.

Как пояснил Денис Цуканов, первая организация делает акцент на зарубежном сотрудничестве.

«Если необходимо осуществлять поиск зарубежных инвесторов, то они очень активно действуют — берут индустриальные парки, которые членами ассоциации являются, […] и едут в Японию», ― привел пример представитель Минпромторга.

Он добавил, что вторая ассоциация идет по другому пути и развивает связи между регионами внутри страны.

«У них есть срезы: где какие предприятия расположены. Они пиарят их в других, соседних регионах, чтобы они подошли по требованиям и могли от нас поддержку получить», ― пояснил спикер.

Андрей Кулинцев предложил использовать этот опыт в Пензенской области.

«Сегодня, когда [замглавы Минпромторга России] Сергей Анатольевич Цыб посещал ряд предприятий нашего биокластера, было как раз много вопросов, что необходимо выстраивать дополнительные межкооперационные связи не только внутри нашего региона, но в том числе с такими же кластерами в других регионах», ― отметил зампред областного правительства.

Еще одна секция в первый день форума была посвящена порядку оказания медицинской помощи больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

По словам директора ФГБУ «Государственный научно-исследовательский центр профилактической медицины» Сергея Бойцова, одной из наиболее актуальных на сегодняшний день является проблема артериальной гипертонии, которая негативно сказывается на демографической ситуации.

Он уточнил, что ожидаемая продолжительность жизни женщин в России составляет 77 лет, у мужчин ― 66,6 года.

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«66% наших мужчин в возрасте от 25 до 64 лет имеют высокий и очень высокий риск смерти», ― сказал профессор, добавив, что у женщин этот показатель составляет 46%.

В своем докладе Сергей Бойцов сделал акцент на современных технологиях, которые способны отслеживать состояние пациента и помогать врачу дистанционно принимать решение о необходимой ему помощи.

На третьей секции, посвященной импорту, экспорту и локализации производств медицинских изделий на территории РФ, участники обсудили проблемы, связанные с конкуренцией отечественных компаний с зарубежными, вопросы сертификации российских изделий, а также трудности их вывода на рынок.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», IV межрегиональный форум производителей медицинских изделий «InnoMed-2017» рассчитан на три дня — 13–15 апреля. Мероприятие проводится в Пензе при поддержке АО «Центр кластерного развития».
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