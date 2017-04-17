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Продукция «МедИнжа» становится визитной карточкой Пензенской области — губернатор

09:38 | 17.04.2017 | Экономика

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Пенза, 17 апреля 2017. PenzaNews. Прошедший в Пензе IV форум «InnoMed» показал, что продукция научно-производственного предприятия «МедИнж», специализирующегося на производстве современной медицинской продукции, становится визитной карточкой региона. Такое мнение высказал губернатор Иван Белозерцев в ходе оперативного совещания в областном правительстве в понедельник, 17 апреля.

Продукция «МедИнжа» становится визитной карточкой Пензенской области — губернатор

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Он отметил, что мероприятие проведено на высоком организационном уровне.

«В форуме приняли участие производители медицинского оборудования, изделий, врачи, ученые, представители зарубежных компаний и другие специалисты», — напомнил глава региона.

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Иван Белозерцев добавил, что пленарное заседание продлилось более 3 часов, во время которых специалисты подняли актуальные вопросы отрасли.

Глава региона обратил внимание на то, что прошедший форум играет важную роль с учетом курса на импортозамещение.

«Мне как губернатору очень приятно, что наш биомедицинский кластер, в состав которого входит 21 предприятие, активно работает в этом направлении», — подчеркнул он.

Иван Белозерцев также призвал членов правительства области приложить все усилия для того, чтобы проекты, обозначенные в подписанных на форуме протоколах о намерениях, были воплощены в жизнь.
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