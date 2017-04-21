Восемь предприятий подписали декларации о сотрудничестве с пензенским правительством Экономика

Пенза, 21 апреля 2017. PenzaNews. Декларации о социально-экономическом сотрудничестве между правительством Пензенской области и восемью предприятиями подписаны в ходе совместного заседания двух региональных ассоциаций — промышленников и разработчиков программного обеспечения, состоявшегося в рамках конференции «Secon» в пятницу, 21 апреля.

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Обязательства по наращиванию объемов промпроизводства, сохранению рабочих мест и своевременной выплате зарплаты на себя взяли руководители таких предприятий, как НПО «ГАКС-Армсервис», «ПЗТГ», «ППО ЭВТ», «Спичечная фабрика «Победа», «Пензенское управление строительства», «Яснополянские строительные материалы», «Жилстрой» и «Азия Цемент».

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«По итогам 2016 года руководители предприятий, подписавшие декларацию, обеспечили объем производства продукции на сумму более 60 млрд. рублей с темпом роста 14,2%. При этом среднемесячная выработка на одного работающего выросла на 18%», — отметил губернатор Иван Белозерцев.

По его словам, подписание деклараций также улучшает социальную защищенность сотрудников предприятий.

В продолжение темы заботы о кадрах генеральный директор ОАО «Сельская здравница» Александр Плющ рассказал участникам заседания о пензенских санаториях и предложил руководителям заводов поощрять своих работников путевками.