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Восемь предприятий подписали декларации о сотрудничестве с пензенским правительством

19:06 | 21.04.2017 | Экономика

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Пенза, 21 апреля 2017. PenzaNews. Декларации о социально-экономическом сотрудничестве между правительством Пензенской области и восемью предприятиями подписаны в ходе совместного заседания двух региональных ассоциаций — промышленников и разработчиков программного обеспечения, состоявшегося в рамках конференции «Secon» в пятницу, 21 апреля.

Восемь предприятий подписали декларации о сотрудничестве с пензенским правительством

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Обязательства по наращиванию объемов промпроизводства, сохранению рабочих мест и своевременной выплате зарплаты на себя взяли руководители таких предприятий, как НПО «ГАКС-Армсервис», «ПЗТГ», «ППО ЭВТ», «Спичечная фабрика «Победа», «Пензенское управление строительства», «Яснополянские строительные материалы», «Жилстрой» и «Азия Цемент».

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«По итогам 2016 года руководители предприятий, подписавшие декларацию, обеспечили объем производства продукции на сумму более 60 млрд. рублей с темпом роста 14,2%. При этом среднемесячная выработка на одного работающего выросла на 18%», — отметил губернатор Иван Белозерцев.

По его словам, подписание деклараций также улучшает социальную защищенность сотрудников предприятий.

В продолжение темы заботы о кадрах генеральный директор ОАО «Сельская здравница» Александр Плющ рассказал участникам заседания о пензенских санаториях и предложил руководителям заводов поощрять своих работников путевками.
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