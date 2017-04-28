Пензенский губернатор назвал выход на зарубежные рынки стратегической задачей Экономика

Пенза, 28 апреля 2017. PenzaNews. Развитие внешней торговли и повышение конкурентоспособности пензенской продукции на зарубежных рынках являются стратегическими задачами для региона. Об этом сообщил губернатор Иван Белозерцев, выступая с отчетом на 43-й очередной сессии Законодательного собрания Пензенской области в пятницу, 28 апреля.

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«В целом Пензенская область подвержена тенденциям, свойственным как Приволжскому федеральному округу, так и Российской Федерации, поэтому в 2016 году отмечалось некоторое снижение объема экспорта. […] Вместе с тем мы расширили количество наших внешних партнеров, среди которых в 2016 году появилось девять новых стран», — сказал глава региона.

Он напомнил, что этому предшествовала большая работа, в частности, информация о пензенских предприятиях и их продукции была направлена во все торгпредства РФ за рубежом.

«В 2016 году вырос объем внешнеторгового оборота с Германией — на 1,6%, с Латвией — в 2,3 раза, с Украиной — на 7,7%, с Италией — на 38,5%, с Японией — в 1,9 раза, с Францией — 1,5 раза. Более чем на 20% увеличился внешнеторговый оборот со странами СНГ», — уточнил Иван Белозерцев.

По его словам, одним из ключевых партнеров является Казахстан, сотрудничество с которым стало более плодотворным после визита пензенской делегации в Астану.

«По итогам проведенной работы внешнеторговый оборот с республикой увеличился более чем на 44% к уровню 2015 года», — подчеркнул губернатор.