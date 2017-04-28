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В Пензенской области на поддержку малого и среднего бизнеса направлено 67 млн. рублей

13:23 | 28.04.2017 | Экономика

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Пенза, 28 апреля 2017. PenzaNews. Финансовая поддержка малого и среднего бизнеса превысила в Пензенской области в 2016 году 67 млн. рублей. Об этом сообщил губернатор Иван Белозерцев, выступая с отчетом на 43-й очередной сессии Законодательного собрания региона в пятницу, 28 апреля.

В Пензенской области на поддержку малого и среднего бизнеса направлено 67 млн. рублей

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Сегодня этот сектор производит более трети валового регионального продукта», — подчеркнул он.

Иван Белозерцев добавил, что малый и средний бизнес показал положительную динамику по обороту продукции и налоговым сборам.

«Также зафиксирован рост количества субъектов малого и среднего бизнеса. Сегодня их число превышает 55 тыс», — отметил губернатор.

Он напомнил, что в регионе была проведена работа по выявлению фирм, которые существовали лишь на бумаге, и приняты меры по их закрытию.

«Мы не должны обманывать сами себя. Компания, которая занимается бизнесом, должна быть «живой» — там должны работать люди, там должна быть легальная заработная плата», — подчеркнул Иван Белозерцев.
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