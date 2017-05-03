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В Пензе представители легкой промышленности могут высказаться о порядке выделения субсидий

12:19 | 03.05.2017 | Экономика

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Пенза, 3 мая 2017. PenzaNews. Минпром Пензенской области объявил о старте публичных консультаций, в ходе которых представители предприятий и индивидуальные предприниматели, занимающиеся производством товаров легкой и текстильной промышленности, могут высказать замечания о предлагаемом порядке предоставления субсидий на возмещение части затрат на приобретение оборудования.

Правительство Пензенской области

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Проект соответствующего постановления регионального правительства опубликован на сайте ведомства.

Субсидии предлагается предоставлять в заявительном порядке по договорам купли-продажи оборудования, заключенным не ранее 1 января 2017 года, не чаще раза в год из расчета не более 50% произведенных затрат, но не более 2 млн. рублей на одного получателя.

При этом оборудование может быть приобретено как полностью за счет собственных средств, так и с привлечением кредита.

К получателям субсидий предъявляется ряд требований. В частности, у них не должно быть задолженностей по налогам и сборам, а также по зарплате. Рост объемов производства и реализации продукции собственного производства должен составлять не менее 5% за истекший период текущего года по отношению к аналогичному периоду предыдущего года в фактических ценах.

Как отмечается в пояснительной записке к проекту постановления, его принятие предусматривает выделение из регионального бюджета на эти цели 10 млн. рублей.

Публичные консультации продлятся по 17 мая.
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