В Пензе представители легкой промышленности могут высказаться о порядке выделения субсидий Экономика

Пенза, 3 мая 2017. PenzaNews. Минпром Пензенской области объявил о старте публичных консультаций, в ходе которых представители предприятий и индивидуальные предприниматели, занимающиеся производством товаров легкой и текстильной промышленности, могут высказать замечания о предлагаемом порядке предоставления субсидий на возмещение части затрат на приобретение оборудования.

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Проект соответствующего постановления регионального правительства опубликован на сайте ведомства.

Субсидии предлагается предоставлять в заявительном порядке по договорам купли-продажи оборудования, заключенным не ранее 1 января 2017 года, не чаще раза в год из расчета не более 50% произведенных затрат, но не более 2 млн. рублей на одного получателя.

При этом оборудование может быть приобретено как полностью за счет собственных средств, так и с привлечением кредита.

К получателям субсидий предъявляется ряд требований. В частности, у них не должно быть задолженностей по налогам и сборам, а также по зарплате. Рост объемов производства и реализации продукции собственного производства должен составлять не менее 5% за истекший период текущего года по отношению к аналогичному периоду предыдущего года в фактических ценах.

Как отмечается в пояснительной записке к проекту постановления, его принятие предусматривает выделение из регионального бюджета на эти цели 10 млн. рублей.

Публичные консультации продлятся по 17 мая.