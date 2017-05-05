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Мэр Пензы поручил ускорить подготовку документов для участия в госпрограммах

12:39 | 05.05.2017 | Экономика

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Пенза, 5 мая 2017. PenzaNews. Мэр Пензы Виктор Кувайцев поручил сократить время подготовки документов для участия в государственных программах, позволяющих получить софинансирование строительства объектов социально-культурного назначения, автодорог и сетей инженерной инфраструктуры.

Мэр Пензы поручил ускорить подготовку документов для участия в госпрограммах

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Сроки поджимают. Необходимо сократить время подготовки пакета документов, чтобы иметь реальную возможность принять участие в госпрограммах софинансирования строительства объектов социально-культурного назначения», — сказал он в ходе совещания, состоявшегося в пятницу, 5 мая.

По информации начальника управления градостроительства и архитектуры Пензы Магомеда Агамагомедова, в настоящее время осуществляется привязка проекта типовой школы на 800 мест к земельному участку в микрорайоне Арбеково.

Он добавил, что также завершаются работы по передаче автомобильной дороги на улице Сухумской в собственность региона для проведения ее реконструкции, а также по строительству автодороги в районе улицы Бадигина, сообщает пресс-служба мэрии.
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