В Пензенской области прожиточный минимум составил 8 тыс. 558 рублей Экономика Пенза, 11 мая 2017. PenzaNews. Величина прожиточного минимума в среднем на душу населения составила в Пензенской области за I квартал 2017 года 8 тыс. 558 рублей. Фотография © PenzaNews Купить фотографию Согласно постановлению правительства региона, которое подписал губернатор Иван Белозерцев, величина прожиточного минимума трудоспособного населения — 9 тыс. 182 рубля, пенсионеров — 7 тыс. 65 рублей, а детей — 8 тыс. 964 рубля. При этом стоимость потребительской корзины в среднем составила 7 тыс. 997 рублей. 3 тыс. 871 рубль из них в среднем отводится на продукты питания, 2 тыс. 52 рубля — на непродовольственные товары, 2 тыс. 74 рубля — на различные услуги. Еще 561 рубль в месяц предусмотрено на расходы по обязательным платежам и сборам. Нашли ошибку в тексте?

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