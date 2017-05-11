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В Пензенской области прожиточный минимум составил 8 тыс. 558 рублей

11:08 | 11.05.2017 | Экономика

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Пенза, 11 мая 2017. PenzaNews. Величина прожиточного минимума в среднем на душу населения составила в Пензенской области за I квартал 2017 года 8 тыс. 558 рублей.

В Пензенской области прожиточный минимум составил 8 тыс. 558 рублей

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Согласно постановлению правительства региона, которое подписал губернатор Иван Белозерцев, величина прожиточного минимума трудоспособного населения — 9 тыс. 182 рубля, пенсионеров — 7 тыс. 65 рублей, а детей — 8 тыс. 964 рубля.

При этом стоимость потребительской корзины в среднем составила 7 тыс. 997 рублей.

3 тыс. 871 рубль из них в среднем отводится на продукты питания, 2 тыс. 52 рубля — на непродовольственные товары, 2 тыс. 74 рубля — на различные услуги. Еще 561 рубль в месяц предусмотрено на расходы по обязательным платежам и сборам.
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