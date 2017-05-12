Белозерцев и Кириенко обсудили социально-экономическое развитие Пензенской области Экономика

Пенза, 12 мая 2017. PenzaNews. Губернатор Иван Белозерцев и первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко обсудили вопросы социально-экономического развития Пензенской области в ходе встречи, состоявшейся в Москве в минувший четверг, 11 мая.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В ходе беседы глава региона проинформировал Сергея Кириенко о результатах работы ведущих отраслей экономики области, а также об исполнении на территории региона майских указов президента.

Губернатор доложил, в частности, что досрочно в Пензенской области достигнуты 100% показателей доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет, а также формирования многофункциональных центров прикладных квалификаций, осуществляющих обучение на базе среднего и полного общего образования.

Особое внимание на встрече было уделено вопросам, связанным с совершенствованием государственной политики в сфере здравоохранения. В Пензенской области по итогам 2016 года достигнуто снижение смертности от болезней системы кровообращения на 6,4%, туберкулеза — на 5,3%, различных новообразований — на 5,7%, сообщает пресс-служба регионального правительства.