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Индекс промпроизводства в Пензенской области вырос почти на 5%

12:50 | 15.05.2017 | Экономика

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Пенза, 15 мая 2017. PenzaNews. Индекс промышленного производства по полному кругу производителей за I квартал 2017 года вырос на 4,7% в Пензенской области по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщил руководитель Пензастата Максим Уханов.

Индекс промпроизводства в Пензенской области вырос почти на 5%

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Он сложился из четырех составляющих — добыча полезных ископаемых, доля которых составляет около 3%, […] обрабатывающие производства, доля которых составила около 82%, [...] производство бумаги и бумажных изделий — увеличение составило 5,6%. […] Также можно выделить вид экономической деятельности «Производство кожи и изделий из кожи» — рост составил 17,3%», — сказал он в ходе оперативного совещания, состоявшегося в правительстве региона в понедельник, 15 мая.

Максим Уханов отметил, что на 13,7% выросло производство пищевых продуктов.

«Есть виды экономической деятельности, по которым произошел спад — это «Производство химических веществ и химических продуктов» — на 36%, «Производство прочей неметалической минеральной продукции» — на 4%», — добавил глава Пензастата.

Он подчеркнул, что среди регионов Приволжского федерального округа по индексу промпроизводства Пензенская область заняла третье место.
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