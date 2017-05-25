В Пензе скорректирован бюджет региона на 2017–2019 годы Экономика

Пенза, 25 мая 2017. PenzaNews. Депутаты Законодательного собрания Пензенской области единогласно поддержали внесение изменений в бюджет региона на 2017 год и плановый период 2018–2019 годов в ходе внеочередной 44-й сессии, состоявшейся в четверг, 25 мая.

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Представляя соответствующий законопроект, первый заместитель министра финансов региона Марина Забара сообщила, что внесение изменений обусловлено необходимостью корректировки доходов.

«В первую очередь, в связи с увеличением объема иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета на общую сумму 77,5 млн. рублей, которые в основном будут направлены на капитальный ремонт путепровода на автомобильной дороге «Тамбов — Пенза». [...] Увеличен план по налогу на доходы физических лиц на 2017 год на общую сумму 478 млн. рублей. При планировании бюджета темп роста закладывался 103,3%, по итогам четырех месяцев темп роста составил 112,2%», — пояснила она.

По словам замминистра, была изыскана возможность увеличить расходы на 2017 год на 652,6 млн. рублей.

«Наиболее значимые из них — это формирование территориального дорожного фонда Пензенской области. […] Здесь дополнительно будет направлено на содержание, ремонт и на строительство и реконструкцию автодорог более 460 млн. рублей», — добавила Марина Забара.

Она отметила, что 30 млн. рублей будет направлено на повышение оплаты труда работников государственных учреждений культуры, а 180,4 — на увеличение зарплат работников муниципальных организаций и педагогов учреждений допобразования детей.

«В целях снижения дефицита территориальной программы государственной гарантии оказания гражданам бесплатной медицинской помощи на предоставление субсидий государственным бюджетным учреждениям на государственные задания дополнительно будет выделено 79 млн. рублей», — сказала докладчик.

По ее словам, на укрепление и развитие материально-технической базы учреждений социально-культурной сферы дополнительно будет направлено из бюджета Пензенской области 56,5 млн. рублей.

«В том числе в целях реализации пилотного проекта «Бережливая поликлиника» — 35 млн. рублей», — уточнила замминистра финансов.

Она добавила, что в целях повышения качества оказания государственных и муниципальных услуг гражданам Пензенской области в электронном виде многофункциональными центрами будет дополнительно направлено 2 млн. рублей.

«На реализацию отдельных мероприятий в сфере образования планируется дополнительно направить 1 млн. 400 рублей. На предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям […] дополнительно направляется 5,3 млн. рублей», — отметила Марина Забара.

По ее словам, по ряду других направлений расходы уменьшены на 174,6 млн. рублей.

«С учетом вносимых изменений на 2017 год доходы бюджета Пензенской области увеличены на 555 млн. рублей и составят 47 млрд. 837 млн. рублей. Расходы увеличены также на 555 млн. рублей и составят 48 млрд. 84 млн. рублей. Дефицит сохраняется на прежнем уровне и составляет 247 млн. рублей», — добавила докладчик.

Она уточнила, что на 2018 год доходы бюджета не меняются и составят 41 млрд. 168 млн. рублей, а расходы — 40 млрд. 492 млн. рублей.

По словам замминистра финансов, на 2019 год доходы составят 42 млрд. 281 млн. рублей, а расходы — 43 млрд. 103 млн. рублей.