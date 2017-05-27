Роман Чиндяев как лучший стеклодув Пензенской области получит новый автомобиль Экономика

Никольск, 27 мая 2017. PenzaNews. Работник успешно развивающегося в Пензенской области ЗАО «Никольский завод светотехнического стекла» Роман Чиндяев одержал победу в отраслевом конкурсе профмастерства «Лучший по профессии» в номинации «Лучший стеклодув», за которую в качестве главного приза ему полагается автомобиль.

Фото: ООО «ЦКР»

Второго места по итогам состязаний, прошедших на базе «НЗСС» в минувшую пятницу, 26 мая, удостоен еще один сотрудник данного предприятия Сергей Кузьмин.

Третий результат показал представитель ООО «Стекло-комплект» Сергей Субботин.

Всего за почетное звание лучшего в своей профессии и награды конкурса боролись 12 мастеров. В их числе — работники ООО «Бахметьевский завод», ЗАО «Никольский завод светотехнического стекла», индивидуального предпринимателя Александра Косача, ООО «Стекло-комплект» и ООО «Трейд-Сервис».

В качестве приглашенных гостей мероприятие посетили заместитель председателя правительства Пензенской области Валерий Беспалов и глава регионального Минпрома Михаил Торгашин, которые отметили высокий профессионализм конкурсантов.

Читайте также

В Пензенской области в пятый раз пройдет конкурс «Лучший по профессии»

Состязания включали в себя как теоретические экзамены, так и практические задания.

Работу участников конкурса оценивало жюри, в состав которого вошли художники и мастера производственного обучения. С помощью измерительных инструментов они определяли правильность форм изделий, толщину стекла и другие важные параметры.

Планируется, что церемония награждения победителя и призеров конкурса профмастерства состоится в сентябре.

В Пензенской области в 2012 году был организован никольский стекольный кластер «Хрустальное сердце России». Он представляет собой сконцентрированную на территории города Никольска и района группу предприятий стекольного сектора — поставщиков сырья и оборудования для производства, специализированных услуг, научно-исследовательских и образовательных организаций.

Якорными компаниями кластера являются ЗАО «Никольский завод светотехнического стекла» и ООО «Бахметьевский завод».

Поддержку развитию кластера оказывает ООО «Центр кластерного развития».