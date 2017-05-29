Пензенский губернатор призвал активизировать внедрение механизмов проектного управления Экономика

Пенза, 29 мая 2017. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев призвал членов регионального правительства активизировать внедрение механизмов проектного управления.

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«Пока мы в самом начальном пути», — отметил он в ходе оперативного совещания в облправительстве в понедельник, 29 мая.

По словам главы региона, группа пензенских чиновников изучила передовой опыт в этой сфере, однако после соответствующего совещания каких-либо заметных шагов пока не видно.

«Потому что нет стимула. Стимул у нас, как всегда, «палка». Это неправильно», — подчеркнул Иван Белозерцев.

В числе ведомств, где предпринимаются реальные попытки наладить работу в данном направлении, он привел департамент градостроительства и архитектуры Пензенской области.