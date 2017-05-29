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В Пензенской области юрлица погасили почти 80 млн. рублей долгов по налогам

11:44 | 29.05.2017 | Экономика

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Пенза, 29 мая 2017. PenzaNews. Компании, работающие на территории Пензенской области, погасили почти 80 млн. рублей долгов по налогам и сборам с начала 2017 года. Об этом сообщил председатель правительства региона Николай Симонов.

В Пензенской области юрлица погасили почти 80 млн. рублей долгов по налогам

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«В текущем году заслушано 135 руководителей предприятий, организаций, имеющих задолженность перед бюджетами всех уровней. По итогам проведенной работы погашена задолженность в размере 78 млн. рублей», — сказал он в ходе оперативного совещания, состоявшегося в облправительстве в понедельник, 29 мая.

Он отметил, что заседания областной комиссии по налогам и сборам проводятся ежемесячно.

«Следующее заседание состоится 31 мая в городе Сердобске, где будут рассмотрены компании из пяти районов — Колышлейского, Бековского, Малосердобинского, Пензенского и Сердобского», — уточнил председатель регионального правительства.
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