В Пензенской области юрлица погасили почти 80 млн. рублей долгов по налогам Экономика

Пенза, 29 мая 2017. PenzaNews. Компании, работающие на территории Пензенской области, погасили почти 80 млн. рублей долгов по налогам и сборам с начала 2017 года. Об этом сообщил председатель правительства региона Николай Симонов.

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«В текущем году заслушано 135 руководителей предприятий, организаций, имеющих задолженность перед бюджетами всех уровней. По итогам проведенной работы погашена задолженность в размере 78 млн. рублей», — сказал он в ходе оперативного совещания, состоявшегося в облправительстве в понедельник, 29 мая.

Он отметил, что заседания областной комиссии по налогам и сборам проводятся ежемесячно.

«Следующее заседание состоится 31 мая в городе Сердобске, где будут рассмотрены компании из пяти районов — Колышлейского, Бековского, Малосердобинского, Пензенского и Сердобского», — уточнил председатель регионального правительства.