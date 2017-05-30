Компании пензенского кластера «Биомед» представили разработки на форуме в Самаре Экономика

Пенза, 30 мая 2017. PenzaNews. Компании, входящие в пензенский инженерно-производственный кластер «Биомед», принимают участие в поволжском специализированном форуме «Медицина. Фармация», который начал свою работу в Самаре во вторник, 30 мая.

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В рамках мероприятия организованы выставка инновационных проектов и отчетная сессия самарского инновационного кластера медицинских технологий.

От пензенского «Биомеда» представлены проекты предприятий, работающих в сфере производства высокотехнологичных медицинских изделий, а также биологически активные добавки к питанию, выпускаемые компанией «Парафарм».

В составе пензенской делегации на форуме работают директор медицинского института Пензенского государственного университета профессор Александр Митрошин и заместитель генерального директора ООО «Центр кластерного развития» Сергей Матюкин.

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе ООО «ЦКР», ожидается, что в рамках деловой программы будет подписано соглашение о сотрудничестве между пензенским и самарским кластерами, которое предполагает кооперацию в научно-технической и образовательной деятельности, а также мероприятия по продвижению продукции и подготовке квалифицированных кадров.