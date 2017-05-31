Губернатор возглавит пензенскую делегацию на ПМЭФ Экономика

Пенза, 31 мая 2017. PenzaNews. Губернатор Иван Белозерцев возглавит делегацию Пензенской области на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2017), который стартует в предстоящий четверг, 1 июня, и продлится три дня. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила пресс-секретарь губернатора и правительства региона Дина Черемушкина.

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«Делегация завтра начинает работу на форуме. […] Будет и подписание соглашений, и посещение различных секций», — сказала собеседница агентства.

В каких именно мероприятиях намечено участие главы региона, она не уточнила, пояснив, что эти сведения будут опубликованы на сайте правительства области позже.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проводится с 1997 года. С 2006 года он проходит под патронатом президента РФ.

Форум стал одной из ведущих мировых площадок для общения представителей деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, стоящих перед Россией, развивающимися рынками и миром в целом.

В 2016 году ПМЭФ собрал более 12 тыс. участников из 133 стран, среди которых — главы государств и правительств развивающихся стран, руководители крупнейших компаний, а также мировые эксперты из числа представителей науки, СМИ и гражданского общества.

В 2017 году программа форума предусматривает деловые завтраки, заседания, панельные сессии и круглые столы.

Ожидается, что участие в его работе примет президент России Владимир Путин, который проведет ряд встреч с представителями зарубежных государств, а также пообщается с представителями российского и иностранного бизнеса.

Также предполагается участие в ПМЭФ премьер-министра Индии Нарендры Моди (Narendra Modi), федерального канцлера Австрии Кристиана Керна (Christian Kern), президента Молдавии Игоря Додона (Igor Dodon), а также генсека ООН Антонио Гутерреша (Antonio Manuel de Oliveira Guterres).