16:10:49 Среда, 31 мая
НКО в Пензе Осторожно: мошенники Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы

Губернатор возглавит пензенскую делегацию на ПМЭФ

14:25 | 31.05.2017 | Экономика

Печать

Пенза, 31 мая 2017. PenzaNews. Губернатор Иван Белозерцев возглавит делегацию Пензенской области на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2017), который стартует в предстоящий четверг, 1 июня, и продлится три дня. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила пресс-секретарь губернатора и правительства региона Дина Черемушкина.

Губернатор возглавит пензенскую делегацию на ПМЭФ

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Делегация завтра начинает работу на форуме. […] Будет и подписание соглашений, и посещение различных секций», — сказала собеседница агентства.

В каких именно мероприятиях намечено участие главы региона, она не уточнила, пояснив, что эти сведения будут опубликованы на сайте правительства области позже.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проводится с 1997 года. С 2006 года он проходит под патронатом президента РФ.

Форум стал одной из ведущих мировых площадок для общения представителей деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, стоящих перед Россией, развивающимися рынками и миром в целом.

В 2016 году ПМЭФ собрал более 12 тыс. участников из 133 стран, среди которых — главы государств и правительств развивающихся стран, руководители крупнейших компаний, а также мировые эксперты из числа представителей науки, СМИ и гражданского общества.

В 2017 году программа форума предусматривает деловые завтраки, заседания, панельные сессии и круглые столы.

Ожидается, что участие в его работе примет президент России Владимир Путин, который проведет ряд встреч с представителями зарубежных государств, а также пообщается с представителями российского и иностранного бизнеса.

Также предполагается участие в ПМЭФ премьер-министра Индии Нарендры Моди (Narendra Modi), федерального канцлера Австрии Кристиана Керна (Christian Kern), президента Молдавии Игоря Додона (Igor Dodon), а также генсека ООН Антонио Гутерреша (Antonio Manuel de Oliveira Guterres).
Актуальное
Читайте также
В Пензе объявлен набор в летнюю IT-лабораторию В Пензе ко Дню города установят 10 двухметровых «ласточек»
Семь картин пензенского краеведческого музея отреставрируют в Санкт-Петербурге В Пензе граждане почти 50 государств станут участниками парада в честь Дня города
Около 50 семей из пензенских сел получили жилищные сертификаты Троллейбусы, автобусы и маршрутки доставят пензенцев домой после фейерверка 12 июня
Все новости
В России и за рубежом

2007–2017 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7 (8412) 999-103, 999-102, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

Об агентстве Реклама