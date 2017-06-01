Соглашение о сотрудничестве Пензенской области с АСИ подписано на ПМЭФ Экономика

Санкт-Петербург, 1 июня 2017. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев и генеральный директор АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» Светлана Чупшева подписали соглашение о сотрудничестве в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2017) в четверг, 1 июня.

Фото: Pnzreg.ru

Как сообщает пресс-служба правительства региона, документ предусматривает реализацию на территории Пензенской области успешных практик агентства.

В частности, планируется апробация лучших проектов «Магазина верных решений» и всероссийского конкурса инициатив социально-экономического развития субъектов России.

Для совместной работы выбрано три направления: «Развитие общественных пространств. Центральная часть города Пензы», «Энергоэффективность. Паспорт готового решения: модернизация уличного освещения», а также «Теплоснабжение. Паспорт готового решения: реконструкция системы теплоснабжения».

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Проект модернизации уличного освещения, уже апробированный в Смоленской области в рамках государственно-частного партнерства, предполагает установку нового современного энергосберегающего оборудования и системы интеллектуального управления уличным освещением, что позволит не только довести уровень освещенности территории до нормативного показателя, но и снизить энергопотери.

Иван Белозерцев отметил, что внедрение данных практик имеет особое значение для создания комфортных условий проживания в населенных пунктах региона.

«Проект очень интересный, успешный опыт надо использовать. Работой по повышению освещенности наших городов и сел мы уже занимаемся. В Пензенской области принята региональная программа, в рамках которой только за счет бюджета планируется установить более 4 тыс. новых светильников», — отметил губернатор.