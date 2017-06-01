Пензенская область будет сотрудничать с Агентством инвестиций в соцсферу Экономика

Пенза, 1 июня 2017. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев и исполнительный директор АНО «Агентство инвестиций в социальную сферу» Илья Ковалев подписали соглашение о сотрудничестве в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) в четверг, 1 июня.

Фото: Pnzreg.ru

В рамках достигнутых договоренностей агентство окажет региону помощь в привлечении частных инвестиций на реализацию важных социальных проектов.

Кроме того, стороны обсудили другие направления сотрудничества, одно из которых — обеспечение населения качественной и доступной медицинской помощью.

Илья Ковалев также выразил заинтересованность в совместной работе по обновлению автопарка машин скорой медицинской помощи.

В свою очередь Иван Белозерцев подтвердил своевременность и социальную значимость данной работы.

Также Илья Ковалев рассказал губернатору о централизованной закупке оборудования и расходных материалов для лечебных учреждений.

«Мы объединяем несколько позиций в один лот, за счет чего снижается стоимость. Кроме того, ведем работу без лишних посредников напрямую с поставщиками», — сказал исполнительный директор Агентства инвестиций в социальную сферу.

В ходе переговоров губернатор Пензенской области пояснил, что регион в настоящее время рассматривает различные варианты по переоснащению автотранспортного парка и переводу его на газомоторное топливо.

«Поэтому в числе основных сфер для привлечения частных инвестиций видим и оказание транспортных услуг», — отметил он.

В завершение встречи Иван Белозерцев пригласил Илью Ковалева посетить Пензенскую область, сообщает пресс-служба облправительства.