В пензенском правительстве обсудили конкуренцию среди служб такси Экономика

Пенза, 1 июня 2017. PenzaNews. Осуществление добросовестной конкуренции в сфере перевозки пассажиров легковым такси и борьба с нелегальными водителями стали главными темами совещания, которое заместитель председателя правительства Пензенской области Валерий Беспалов провел в четверг, 1 июня.

Фото: Prom.pnzreg.ru

На него были приглашены перевозчики такси и представители диспетчерских служб.

«По итогам совещания между региональным Минпромом, диспетчерскими службами, перевозчиками и представителями правоохранительных органов достигнута договоренность о выработке комплекса мер по борьбе с нелегалами», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте министерства промышленности, транспорта и инновационной политики Пензенской области по окончании встречи.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», обстановка на рынке такси обострилась весной 2017 года. Несмотря на сопротивление местного профсоюза, в мае в Пензе начал работу сервис «Яндекс.Такси», против которого практически сразу же начались провокации. Одной из наиболее заметных из них стал инцидент на улице Большой Арбековской, где в ночь на 30 мая неизвестные испачкали черной краской 17 машин с фирменной символикой.