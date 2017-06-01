00:34:41 Пятница, 2 июня
НКО в Пензе Осторожно: мошенники Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы
ФОТОРЕПОРТАЖ Отремонтированная дорога на улице Бекешской. Пенза, 1 июня 2017 г.

В пензенском правительстве обсудили конкуренцию среди служб такси

19:10 | 01.06.2017 | Экономика

Печать

Пенза, 1 июня 2017. PenzaNews. Осуществление добросовестной конкуренции в сфере перевозки пассажиров легковым такси и борьба с нелегальными водителями стали главными темами совещания, которое заместитель председателя правительства Пензенской области Валерий Беспалов провел в четверг, 1 июня.

В пензенском правительстве обсудили конкуренцию среди служб такси

Фото: Prom.pnzreg.ru

На него были приглашены перевозчики такси и представители диспетчерских служб.

«По итогам совещания между региональным Минпромом, диспетчерскими службами, перевозчиками и представителями правоохранительных органов достигнута договоренность о выработке комплекса мер по борьбе с нелегалами», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте министерства промышленности, транспорта и инновационной политики Пензенской области по окончании встречи.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», обстановка на рынке такси обострилась весной 2017 года. Несмотря на сопротивление местного профсоюза, в мае в Пензе начал работу сервис «Яндекс.Такси», против которого практически сразу же начались провокации. Одной из наиболее заметных из них стал инцидент на улице Большой Арбековской, где в ночь на 30 мая неизвестные испачкали черной краской 17 машин с фирменной символикой.
Актуальное
Читайте также
Мэр Пензы потребовал к 4 июня закончить ремонт дороги, ведущей к лагерям «Белка» и «Заря» Пензенская область присоединится к проекту «Уполномоченные ВЭБ в регионах»
Пензенские спортсмены-инвалиды завоевали более 10 медалей на спартакиаде по плаванию Редактор ИА «PenzaNews» награждена спецпризом по итогам конкурса «Ростелекома»
В Кузнецке по программе капремонта сдан в эксплуатацию первый в 2017 году дом В Пензенской области будут ловить мотоциклистов-нарушителей
Все новости
В России и за рубежом

2007–2017 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7 (8412) 999-103, 999-102, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

Об агентстве Реклама