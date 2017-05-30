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Появились фото испорченных черной краской машин «Яндекс.Такси» в Пензе

17:19 | 30.05.2017 | Происшествия

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Пенза, 30 мая 2017. PenzaNews. Злоумышленники, повредившие в Пензе около двух десятков седанов «Datsun on-DO» с символикой «Яндекс.Такси», предположительно, использовали баллончики с черной краской. Об этом свидетельствует «рисунок», который нанесли неизвестные.

Появились фото испорченных черной краской машин «Яндекс.Такси» в Пензе

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

В большинстве случаев они постарались частично или полностью закрасить как само название сервиса, так и минимальную стоимостью поездки, которая составляет 49 рублей.

У многих машин краской поврежден капот, а также фирменные «шашечки» на крыше.

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Краску на автомобили злоумышленники наносили неравномерно: к порче некоторых они подошли более основательно, а по другим — лишь «прошлись вскользь».

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», весной 2017 года в союзе профессиональных водителей такси города Пензы заявили, что выступают против прихода на местный рынок таких игроков, как Uber, Gett или «Яндекс.Такси».

После запуска «Яндекс.Такси» в мае председатель профсоюза Андрей Гайкалов не исключил, что местные водители такси объединятся против сервиса, а отдельные люди, по его словам, даже «готовы бить стекла и жечь машины».
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