«ПензТИСИЗ» больше не настаивает на признании банкротом зареченского фонда ипотеки Экономика

Заречный, 5 июня 2017. PenzaNews. Арбитражный суд Пензенской области определил прекратить производство по заявлению ООО «ПензТИСИЗ» о признании несостоятельным (банкротом) Фонда жилья и ипотеки города Заречного.

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Основанием стало ходатайство пензенской компании, заявленное в ходе судебного заседания 30 мая.

С учетом того, что долг перед ООО «ПензТИСИЗ» был погашен уже после предъявления в суд заявления и вынесения определения о его принятии к производству, расходы по госпошлине в размере 6 тыс. рублей отнесены на должника — фонд жилья и ипотеки Заречного.

В связи с тем, что 28 апреля в суд поступило еще одно заявление о признании фонда банкротом — от акционерного коммерческого банка «Московский Вексельный банк», производство по делу пока не прекращено.

Как сообщается на сайте Фонда жилья и ипотеки, в 1999 году Заречный стал одним из первых российских городов, где заработала ипотека. В ЗАТО было создано сразу две ипотечные организации — агентство недвижимости и муниципальный Фонд жилья и ипотеки. Через два года каждая третья квартира в Заречном строилась с участием фонда.

Согласно выписке из единого государственного реестра юридических лиц, учредителями Фонда жилья и ипотеки являются собрание представителей Заречного Пензенской области и городская администрация. Основной вид деятельности фонда — покупка и продажа собственного жилого недвижимого имущества.

Должность исполнительного директора занимает Константин Прибылов.