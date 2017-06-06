Губернатору представили варианты дизайна фасадов гостиницы-долгостроя в центре Пензы Экономика

Пенза, 6 июня 2017. PenzaNews. Губернатору Ивану Белозерцеву представили несколько вариантов дизайна фасадов, а также архитектурные решения реконструкции здания в центре Пензы, которое известно жителям города как гостиница «Интурист».

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По заданию инвестора архитектурная компания «Арвест» разработала несколько версий входной группы сооружения, фасадов, а также предложила вариативность назначения нижних этажей здания.

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В ходе деловых переговоров с инвестором, Иван Белозерцев отметил, что современный гостиничный комплекс в центре Пензы будет востребован.

«К тому же для нас важно и с архитектурной точки зрения достроить это здание, чтобы в городе появился еще один красивый и интересный объект», — добавил глава региона.

По окончании встречи губернатор дал ряд поручений, направленных на содействие реализации инвестиционного проекта по завершению строительства гостиницы, сообщает пресс-служба регионального правительства.