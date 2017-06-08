В Пензе будет построен ритуально-обрядовый комплекс
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Пенза, 8 июня 2017. PenzaNews. Протокол о намерениях по сотрудничеству в рамках реализации инвестиционного проекта «Строительство ритуально-обрядового комплекса» подписан между мэрией Пензы, ООО «Национальная мемориальная компания» и ООО «Осирис» в четверг, 8 июня.
Фотография © PenzaNews Купить фотографию
Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе администрации города, проект будет реализован на территории Восточного кладбища.
«Инвестор не только готов вложить деньги в реализацию проекта, но и создаст дополнительно 10–12 рабочих мест», — отметили в пресс-службе.
При этом сумму инвестиций в мэрии не уточнили.
Ранее заместитель главы администрации Пензы по экономике и развитию предпринимательства Андрей Шевченко в интервью главному редактору ИА «PenzaNews» Павлу Полосину сообщил, что строительство ритуально-обрядового комплекса с суммой вложений около 50 млн. рублей является одним из проектов, для реализации которых ведется поиск инвесторов.
Наряду с ним вице-мэр назвал большой водный комплекс в микрорайоне Арбеково и всесезонный горнолыжный комплекс в черте Пензы.