17:41:10 Пятница, 9 июня
НКО в Пензе Осторожно: мошенники Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы

Пензенская область заняла 21 место в национальном рейтинге состояния инвестклимата

17:26 | 09.06.2017 | Экономика

Печать

Пенза, 9 июня 2017. PenzaNews. Пензенская область заняла 21 место в национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в субъектах РФ – 2017, улучшив свои позиции на 24 пункта. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой министерства экономики региона в пятницу, 9 июня — спустя неделю после презентации результатов исследования на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

Пензенская область заняла 21 место в национальном рейтинге состояния инвестклимата

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

В нем отмечается, что рейтинг формируется Агентством стратегических инициатив (АСИ) совместно с ведущими деловыми объединениями и оценивает эффективность усилий региональных властей по 45 показателям в направлениях: «Регуляторная среда», «Институты для бизнеса», «Инфраструктура и ресурсы» и «Поддержка малого предпринимательства».

К примеру, в рамках показателя «Эффективность процедур по выдаче разрешений на строительство» направления «Регуляторная среда», по оценкам предпринимательского сообщества, в два раза было сокращено количество процедур, необходимых для получения разрешения. Это позволило на 30 дней сократить среднее время получения разрешения.

Читайте также

Пензенская область не вошла в топ-20 национального рейтинга состояния инвестклимата

В направлении «Институты для бизнеса» опрошенные предприниматели отметили снижение административного давления на бизнес, а также эффективность работы гарантийной микрокредитной компании «Поручитель».

Комментируя результаты рейтинга, министр экономики Пензенской области Сергей Капралов отметил, что в настоящее время проводится их анализ, после чего будет сформирована новая дорожная карта.

«Несмотря на возрастающую конкуренцию среди регионов, мы будем продолжать работу по улучшению делового климата и повышению позиций Пензенской области в рейтинге, тем более, что по итогам 2015 года наш регион занимал 11 место», — отметил он.
Актуальное
Читайте также
Малоэффективным депутатам нужно запретить переизбираться на новый срок — Светлана Калинина В Пензе стоянку у сквера Дениса Давыдова ограничат с 10 по 13 июня
Понятие «дворовое хозяйство» планируется определить в Жилищном кодексе — эксперт ОНФ Заречный включен в топ-100 лучших муниципалитетов России
К 10 годам колонии приговорен житель Пензы, до смерти избивший приятеля молотком Заброшенные земли в Пензенской области будут давать инвесторам в аренду без торгов
Все новости
В России и за рубежом

2007–2017 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7 (8412) 999-103, 999-102, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

Об агентстве Реклама