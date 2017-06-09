Пензенская область заняла 21 место в национальном рейтинге состояния инвестклимата Экономика

Пенза, 9 июня 2017. PenzaNews. Пензенская область заняла 21 место в национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в субъектах РФ – 2017, улучшив свои позиции на 24 пункта. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой министерства экономики региона в пятницу, 9 июня — спустя неделю после презентации результатов исследования на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

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В нем отмечается, что рейтинг формируется Агентством стратегических инициатив (АСИ) совместно с ведущими деловыми объединениями и оценивает эффективность усилий региональных властей по 45 показателям в направлениях: «Регуляторная среда», «Институты для бизнеса», «Инфраструктура и ресурсы» и «Поддержка малого предпринимательства».

К примеру, в рамках показателя «Эффективность процедур по выдаче разрешений на строительство» направления «Регуляторная среда», по оценкам предпринимательского сообщества, в два раза было сокращено количество процедур, необходимых для получения разрешения. Это позволило на 30 дней сократить среднее время получения разрешения.

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В направлении «Институты для бизнеса» опрошенные предприниматели отметили снижение административного давления на бизнес, а также эффективность работы гарантийной микрокредитной компании «Поручитель».

Комментируя результаты рейтинга, министр экономики Пензенской области Сергей Капралов отметил, что в настоящее время проводится их анализ, после чего будет сформирована новая дорожная карта.

«Несмотря на возрастающую конкуренцию среди регионов, мы будем продолжать работу по улучшению делового климата и повышению позиций Пензенской области в рейтинге, тем более, что по итогам 2015 года наш регион занимал 11 место», — отметил он.