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Пензенская область не вошла в топ-20 национального рейтинга состояния инвестклимата

11:00 | 02.06.2017 | Экономика

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Пенза, 2 июня 2017. PenzaNews. Пензенская область не вошла в топ-20 интегрального национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах РФ – 2017, результаты которого представлены губернаторам в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) утром в пятницу, 2 июня.

Пензенская область не вошла в топ-20 национального рейтинга состояния инвестклимата

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Лидерство в нем по-прежнему удерживает Татарстан.

В первую десятку вошли также Чувашия, Москва, Тульская, Калужская, Тюменская области, Краснодарский край, Воронежская, Московская и Ульяновская области.

Кроме того, высокие результаты показали Тамбовская, Костромская области, Башкирия, Липецкая, Владимирская, Ростовская область, Санкт-Петербург, Мордовия, Ивановская и Ленинградская области.

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Таким образом, в число 20 регионов, которые продемонстрировали лучшие результаты работы с инвесторами, вошли пять субъектов Приволжского федерального округа — Татарстан, Чувашия, Ульяновская область, Башкирия и Мордовия.

Полные результаты рейтинга пока недоступны.

Национальный рейтинг состояния инвестиционного климата оценивает усилия региональных властей по созданию благоприятных условий ведения бизнеса и выявляет лучшие практики.

Пилотная апробация рейтинга прошла в 2014 году в 21 субъекте РФ, а первый полномасштабный был проведен в 2015 году.
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