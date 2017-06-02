Пензенская область не вошла в топ-20 национального рейтинга состояния инвестклимата

Пенза, 2 июня 2017. PenzaNews. Пензенская область не вошла в топ-20 интегрального национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах РФ – 2017, результаты которого представлены губернаторам в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) утром в пятницу, 2 июня.
Таким образом, в число 20 регионов, которые продемонстрировали лучшие результаты работы с инвесторами, вошли пять субъектов Приволжского федерального округа — Татарстан, Чувашия, Ульяновская область, Башкирия и Мордовия.
Полные результаты рейтинга пока недоступны.
Национальный рейтинг состояния инвестиционного климата оценивает усилия региональных властей по созданию благоприятных условий ведения бизнеса и выявляет лучшие практики.
Пилотная апробация рейтинга прошла в 2014 году в 21 субъекте РФ, а первый полномасштабный был проведен в 2015 году.
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