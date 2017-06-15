С фирмы «Инвест-Евро-Пенза» в доход бюджета города взыскано более 100 млн. рублей Экономика

Пенза, 15 июня 2017. PenzaNews. Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд определил взыскать в доход бюджета Пензы с ООО «Инвест-Евро-Пенза» около 103 млн. рублей задолженности за аренду муниципального земельного участка за период с октября 2012 года по январь 2016 года. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

По данным городской администрации, судебное заседание по делу состоялось в Самаре в четверг, 15 июня.

Полный текст определения суда пока не доступен.

Вместе с тем в материалах дела отмечается, что решением Арбитражного суда Пензенской области от 1 ноября 2016 года исковые требования управления муниципального имущества (УМИ) администрации Пензы были оставлены без удовлетворения.

Читайте также

В Пензе долг арендаторов земельных участков перед муниципалитетом превысил 400 млн. рублей

Постановлением Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 19 января 2017 года решение Арбитражного суда Пензенской области было отменено, по делу принят новый судебный акт. Иск УМИ был удовлетворен частично, с ООО «Инвест-Евро-Пенза» взыскана задолженность по арендной плате в размере более 108 млн. рублей. В остальной части иска было отказано.

Постановлением Арбитражного суда Поволжского округа от 6 апреля 2017 года постановление Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда было отменено в части взыскания задолженности в размере более 108 млн. рублей. В отмененной части дело было направлено на новое рассмотрение, в остальной части судебный акт оставлен без изменения.