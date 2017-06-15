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Пензенская область и китайская компания «Джунэнда» будут развивать новые проекты

15:16 | 15.06.2017 | Экономика

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Пенза, 15 июня 2017. PenzaNews. Соглашение о намерениях, в рамках которого предусмотрена реализация инвестпроекта по строительству производственно-перерабатывающего сельхозкомплекса, заключено между Пензенской областью и пекинской электротехнической компанией «Джунэнда» в рамках визита делегации региона в КНР в четверг, 15 июня.

Пензенская область и китайская компания «Джунэнда» будут развивать новые проекты

Фото: Pnzreg.ru

Свои подписи под документом поставили губернатор Иван Белозерцев и генеральный директор китайской компании Хо Юй.

Как сообщает пресс-служба регионального правительства, в рамках проекта намечено возвести на территории индустриального парка «Отвель» заводы по производству растительного масла, муки, крахмала, а также сушильного комплекса, зернохранилища, овощехранилища и других объектов.

Ожидается, что будет трудоустроено не менее 270 человек.

Общий объем инвестиций на срок до 2019 года составит около 18 млрд. рублей.

На данный момент компания «Джунэнда» уже реализует в Пензенской области два инвестпроекта — по строительству комплекса по производству грибов (ООО «Шемышейский производственный комбинат») и вводу в оборот залежных земель в Городищенском и Никольском районах.
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