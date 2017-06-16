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Компания «Технокорд» стала новым резидентом индустриального парка «Сердобский»

09:22 | 16.06.2017 | Экономика

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Пенза, 16 июня 2017. PenzaNews. ООО «Технокорд» стало резидентом индустриального парка «Сердобский» Пензенской области.

Компания «Технокорд» стала новым резидентом индустриального парка «Сердобский»

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщает пресс-служба регионального министерства экономики, такое решение было принято по итогам заседания конкурсной комиссии по отбору резидентов индустриальных парков Пензенской области, которое прошло в минувший четверг, 15 июня.

По итогам рассмотрения поступивших заявок наибольшее количество баллов набрало ООО «Технокорд».

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Компания планирует построить на территории индустриального парка современный завод по глубокой переработке зерна пшеницы мощностью по сырью 250 тыс. тонн в год. Согласно бизнес-плану, планируется создание 250 новых рабочих мест, а объем капитальных вложений составит около 12,8 млрд. рублей.

Индустриальный парк «Сердобский» — площадка площадью 400 га в непосредственной близости к Сердобску, в 7 км от региональной автомобильной дороги «Балашов — Ртищево — Сердобск» и в 2 км от железнодорожной станции.

На его территории имеются собственная электроподстанция, газопровод, разработан проект на строительство артезианских скважин, ведутся работы по возведению собственных котельных установок под нужды конкретных предприятий.
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