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Долги по зарплате перед работниками «ЗИФ Плюс» погашены полностью — губернатор

18:10 | 16.06.2017 | Экономика

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Пенза, 16 июня 2017. PenzaNews. Долги по заработной плате перед сотрудниками пензенского предприятия «ЗИФ Плюс» погашены в полном объеме. Об этом губернатор Иван Белозерцев сообщил в интервью «Коммерсанту».

Долги по зарплате перед работниками «ЗИФ Плюс» погашены полностью — губернатор

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«ЗИФ Плюс» никогда не был гигантом, таковым был завод ЗИФ в советское время, когда выпускал велосипеды и оборонную продукцию. Сейчас это предприятие небольшое, частное, которое постоянно лихорадит. В 2013 году появились проблемы с выплатой зарплат и оплатой в фонды. Люди работали на старых советских станках, я недавно с большим трудом вернул их в государственную собственность, чтобы не растащили. Завод давно потерял лицензию на право производства оборонной продукции. Самая большая проблема была с выплатой денег за прошлые периоды. Мы работали с прокуратурой, министерством обороны, приставами и добились, что людям полностью погасили долги по зарплате», — сказал глава региона.

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Он добавил, что в настоящее время власти рассчитывают на оздоровление предприятия.

Вместе с тем в минувшую среду, 14 июня, бывший сотрудник ОАО «ЗИФ Плюс» Александр Трусов, которому судебные приставы передали арестованное за долги имущество предприятия на хранение, сообщил журналистам, что сотни пензенцев вынуждены добиваться выплаты зарплаты в суде. По его словам, пять человек «уже умерли, не дождались зарплаты».

Согласно сведениям, размещенным на сайте Октябрьского районного суда Пензы, на данный момент решения вынесены не по всем искам к ОАО «ЗИФ Плюс», в которых содержатся требования о взыскании зарплаты и других выплат.
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