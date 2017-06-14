Конфликт вокруг пензенского предприятия «ЗИФ Плюс» набирает обороты Экономика

Пенза, 14 июня 2017. PenzaNews. Попытка представителей ОАО «ЗИФ Плюс» проникнуть на территорию промышленной площадки на улице Ленина в Пензе, которая была предпринята в присутствии сотрудников Росгвардии, полицейских и журналистов в среду, 14 июня, завершилась неудачей.

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Как заявил исполнительный директор ОАО «ЗИФ Плюс» Владимир Генералов, с июня 2016 года предприятие подвергается рейдерской атаке, в результате которой с территории завода вывезено свыше 700 тонн имущества, в том числе станки.

«Подсчитали убытки — они рассчитываются сотнями миллионов рублей. […] Инвентаризация показала в апреле, что самое дорогостоящее, самое эффективное, самое точное оборудование уже похищено. Похитить его удалось как раз группе рейдеров», — пояснил он журналистам.

После этого Владимир Генералов поинтересовался у мужчин, дежуривших на КПП, чьи интересы они представляют и по какой причине не пускают внутрь.

Не дождавшись внятного ответа, он спустя некоторое время открутил с забора стенд с положением о пропускном режиме другого юридического лица — ОАО «ЗИФ», а затем попытался спилить замок с ограждения.

В этот момент один из мужчин в камуфляже, находившийся по обратную сторону забора, вырвал у него из рук ножовку.

Комментируя финансово-хозяйственную деятельность ОАО «ЗИФ Плюс», Владимир Генералов напомнил, что в отношении организации была введена процедура наблюдения, однако ее работа является «достаточно надежной, стабильной и не требует отстранения генерального директора».

«Мы на данный момент предпринимаем все необходимые усилия для восстановления производственной мощности предприятия и в дальнейшем направим все необходимые усилия и меры для исполнения государственных заказов», — пояснил исполнительный директор, отметив, что для их выполнения приобретено современное японское оборудование.

Владимир Генералов сообщил, что численность сотрудников ОАО «ЗИФ Плюс» составляет 60 человек.

«Мы погасили всю задолженность перед трудовым коллективом, выстроили сейчас понятную систему оплаты труда», — подчеркнул он.

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Отвечая на замечание журналистов о том, что озвученные факты противоречат словам председателя правительства региона Николая Симонова, по мнению которого «надежды на возобновление работы «ЗИФ Плюс» в Пензе практически нет», Владимир Генералов сказал, что «правительство не учитывает наши желания, не учитывает наш потенциал и совершенно не хочет признавать закупленное нами эффективное японское оборудование».

Во время дальнейших препирательств с охраной, выставленной у КПП, представители «ЗИФ Плюс» неоднократно демонстрировали документы, которые, по их словам, свидетельствуют о праве собственности компании на объекты недвижимости на улице Ленина.

При этом они делали акцент на том, что ОАО «ЗИФ» с 2005 года «не имеет ни имущества, ни деятельности», а земельный участок принадлежит государству.

В какой-то момент с территории предприятия вышел представитель конкурсного управляющего ОАО «ЗИФ» Александр Трусов, который обвинил представителей «ЗИФ Плюс» в незаконности их действий и выразил готовность подтвердить документально, что они не имеют права пройти на территорию.

Он пояснил журналистам, что является физическим лицом, которому судебные приставы передали арестованное за долги имущество ОАО «ЗИФ Плюс» на хранение.

По словам Александра Трусова, с 2010 года он трудился на заводе в должности начальника отдела информационных технологий, а теперь, как и сотни других пензенцев, вынужден добиваться выплаты зарплаты в суде.

«У «ЗИФа Плюс» 402 исполнительных производства», — уточнил он, добавив, что общая сумма задолженности по ним превышает 120 млн. рублей.

Александр Трусов предположил, что действия руководства ОАО «ЗИФ Плюс» направлены на то, чтобы воспрепятствовать приставам взыскать деньги в пользу граждан, а утверждения о рейдерском захвате и массовом вывозе оборудования, по его мнению, не соответствуют действительности.

«Там света нет, газа нет, воды нет. Земля принадлежит «ЗИФу», здание принадлежит «ЗИФу». […] Здесь забор. Вокруг забора стоит два кольца охраны», — отметил представитель конкурсного управляющего.

Благодаря ему, журналистам, которые провели у забора предприятия несколько часов, все же удалось пройти внутрь и лично оценить состояние недвижимого и движимого имущества.

Показывая на одно из зданий, Александр Трусов пояснил, что после наложения ареста приставами оно было продано, однако деньги до работников в счет погашения долгов так и не дошли.

«На балансе у предприятия «ЗИФ Плюс» нет фактически ничего. Остались здания — вот и вот — неарестованные», — уточнил он.

Комментируя слова Владимира Генералова о якобы похищенных рейдерами станках, Александр Трусов сказал, что факты кражи имущества были — например, в феврале 2017 года, когда была поймана группа цыган, и расследование этого преступления в настоящее время продолжается.

Также он высказался относительно статуса предприятия, на который делают упор представители ОАО «ЗИФ Плюс».

«Оно входит в список оборонных, но к стратегическим вообще никогда не относилось. Это коммерческое предприятие — «ЗИФ Плюс», — отметил он.

Александр Трусов подчеркнул, что основным вопросом на данный момент является погашение долгов перед сотрудниками компании, так как пять человек, по его словам «уже умерли, не дождались зарплаты».

Решением Арбитражного суда Самарской области от 16 апреля 2007 года ОАО «ЗИФ», зарегистрированное в городе Отрадном, признано банкротом, в отношении него было открыто конкурсное производство. Определением от 3 марта 2016 года конкурсным управляющим утвержден член некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих «Развитие» Александр Осипов.

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Определением Арбитражного суда Самарской области от 9 апреля 2015 года в отношении ОАО «ЗИФ Плюс», зарегистрированного в городе Тольятти, введена процедура наблюдения. Определением от 20 июля 2016 года производство по делу о несостоятельности (банкротстве) было возобновлено. Определением от 15 августа 2016 года временным управляющим назначен Виктор Юдаков. Согласно выписке из ЕГРЮЛ, генеральным директором предприятия является Александр Цветков.

Решением Арбитражного суда Пензенской области от 1 декабря 2016 года признано право собственности Российской Федерации на 14 объектов недвижимого имущества ОАО «ЗИФ» и ОАО «ЗИФ Плюс». Тем самым были удовлетворены требования территориального управления Росимущества. Ведомство указало, что данные объекты не подлежали приватизации ОАО «ЗИФ» в 1994 году, поскольку предназначались для производства и хранения спецпродукции. Спорное имущество в силу закона является федеральной собственностью, в связи с чем регистрация впоследствии права на него за ОАО «ЗИФ Плюс» на основании договоров купли-продажи, заключенных в 2009 и 2011 годах, неправомерна.

ОАО «ЗИФ Плюс» пытается обжаловать данное решение. Постановлением Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда жалоба компании была оставлена без удовлетворения, после чего организация обратилась в кассационную инстанцию. Материалы дела находятся в производстве Арбитражного суда Поволжского округа.