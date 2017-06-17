ФАС заинтересовалась пензенской продукцией, похожей на напитки «Bosca» Экономика

Пенза, 17 июня 2017. PenzaNews. Управление ФАС России по Пензенской области установило признаки недобросовестной конкуренции в действиях ООО «Объединенные пензенские водочные заводы» по производству и реализации винных ароматизированных газированных напитков «Бельбоско (belbosco) игристое spumante» и «Бельбоско (belbosco) игристое со вкусом asti».

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Как сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства, обозначения, используемые при оформлении продукции пензенской компании, являются сходными до степени смешения с товарным знаком «Bosca», который зарегистрирован в установленном законом порядке.

Они ассоциируются с ним как в силу визуальной схожести элементов, так и фонетической. В композиционном расположении также прослеживаются общие черты.

Таким образом, фирма может получить необоснованные конкурентные преимущества путем использования репутации правообладателя товарного знака и выпускаемых им напитков, которые узнаваемы потребителем и имеют устойчивый спрос.

По признакам нарушения закона о защите конкуренции возбуждено дело. Заседание комиссии УФАС назначено на 6 июля.