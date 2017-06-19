В Пензе оборот розничной торговли превысил 31 млрд. рублей Экономика

Пенза, 19 июня 2017. PenzaNews. Оборот розничной торговли потребительскими товарами за январь–март 2017 года превысил в Пензе 31 млрд. рублей. Об этом сообщила начальник управления содействия развитию малого и среднего предпринимательства мэрии Ольга Жовтяк.

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«Оборот розничной торговли на душу населения по городу за отчетный период составил 241 тыс. 747 рублей, что больше показателя аналогичного периода 2015 года на 0,1%», — сказала она в ходе заседания постоянной комиссии гордумы по социально-экономическому развитию, промышленности, транспорту, связи и предпринимательской деятельности в понедельник, 19 июня.

Ольга Жовтяк отметила, что на территории Пензы более 900 стационарных предприятий торговли размещено в шаговой доступности или на первых этажах домов, а также открыто свыше 100 торговых центров и комплексов.

«На сегодняшний день в областном центре функционирует 776 предприятий общественного питания на 36 тыс. 49 посадочных мест. [.] Оборот в сети общественного питания Пензы […] за январь–март текущего года — 1 млрд. 790 млн. рублей, или 75,2% от объема всего региона», — уточнила Ольга Жовтяк.

Она сообщила, что в I квартале в структуре объема бытовых услуг 78,5% приходится на долю техобслуживания и ремонта транспортных средств, машин и оборудования, услуги бань и душевых, а также ритуальных услуг.

По словам Ольги Жовтяк, в текущем году до 1 тыс. 325 увеличилось число предприятий и предпринимателей, предлагающих услуги парикмахеров, косметологов, мастеров маникюра и визажистов.

Она пояснила, что для продвижения продукции товаропроизводителей Пензенской области на территории города организованы и работают рынки, торговые площадки и ярмарки.

«Последних в 2016 году в Пензе было организовано и проведено 19, в том числе 14 — сезонных, пять — выходного дня, в которых приняли участие более 350 товаропроизводителей из 27 районов», — цитирует Ольгу Жовтяк пресс-служба гордумы.