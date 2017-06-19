23:36:41 Понедельник, 19 июня
НКО в Пензе Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Выборы-2017

В Пензе оборот розничной торговли превысил 31 млрд. рублей

18:30 | 19.06.2017 | Экономика

Печать

Пенза, 19 июня 2017. PenzaNews. Оборот розничной торговли потребительскими товарами за январь–март 2017 года превысил в Пензе 31 млрд. рублей. Об этом сообщила начальник управления содействия развитию малого и среднего предпринимательства мэрии Ольга Жовтяк.

В Пензе оборот розничной торговли превысил 31 млрд. рублей

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Оборот розничной торговли на душу населения по городу за отчетный период составил 241 тыс. 747 рублей, что больше показателя аналогичного периода 2015 года на 0,1%», — сказала она в ходе заседания постоянной комиссии гордумы по социально-экономическому развитию, промышленности, транспорту, связи и предпринимательской деятельности в понедельник, 19 июня.

Ольга Жовтяк отметила, что на территории Пензы более 900 стационарных предприятий торговли размещено в шаговой доступности или на первых этажах домов, а также открыто свыше 100 торговых центров и комплексов.

«На сегодняшний день в областном центре функционирует 776 предприятий общественного питания на 36 тыс. 49 посадочных мест. [.] Оборот в сети общественного питания Пензы […] за январь–март текущего года — 1 млрд. 790 млн. рублей, или 75,2% от объема всего региона», — уточнила Ольга Жовтяк.

Она сообщила, что в I квартале в структуре объема бытовых услуг 78,5% приходится на долю техобслуживания и ремонта транспортных средств, машин и оборудования, услуги бань и душевых, а также ритуальных услуг.

По словам Ольги Жовтяк, в текущем году до 1 тыс. 325 увеличилось число предприятий и предпринимателей, предлагающих услуги парикмахеров, косметологов, мастеров маникюра и визажистов.

Она пояснила, что для продвижения продукции товаропроизводителей Пензенской области на территории города организованы и работают рынки, торговые площадки и ярмарки.

«Последних в 2016 году в Пензе было организовано и проведено 19, в том числе 14 — сезонных, пять — выходного дня, в которых приняли участие более 350 товаропроизводителей из 27 районов», — цитирует Ольгу Жовтяк пресс-служба гордумы.
Актуальное
Читайте также
В Первомайском районе Пензы чиновники обсудили с жителями благоустройство В год 100-летия революции нужно переосмыслить события вековой давности — Василий Лановой
В Пензе спасатели рассказали учащимся школы №74 о безопасном поведении на водоемах Акция «Бессмертный полк» достигла невиданных масштабов — Василий Лановой
Контролировать выборы в Пензенской области приедут сотни человек — Георгий Камнев В Пензе обсудят перспективы «Образования для жизни»
Все новости
В России и за рубежом

2007–2017 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7 (8412) 999-103, 999-102, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

Об агентстве Реклама