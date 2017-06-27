18:12:40 Вторник, 27 июня
НКО в Пензе Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Выборы-2017
ПРЕСТУПЛЕНИЙ НЕ ВЫЯВЛЕНО Как правоохранительная машина едва не задавила независимое СМИ: взгляд со стороны

В Пензе обсудили возможность пролонгации льготы по налогу на имущество организаций

14:11 | 27.06.2017 | Экономика

Печать

Пенза, 27 июня 2017. PenzaNews. Министр экономики Пензенской области Сергей Капралов выступил с докладом о возможности пролонгации с 1 января 2018 года на территории региона льготы по налогу на имущество организаций в отношении движимого имущества, принятого на учет в качестве основных средств с января 2013 года.

В Пензе обсудили возможность пролонгации льготы по налогу на имущество организаций

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«С одной стороны, отказ от льготы по налогу на имущество организаций в отношении движимого имущества может привести к значительному росту налоговой нагрузки компаний, обновивших свои фонды, а также к выводу активов предприятий в регионы, где льгота сохранится. А, с другой стороны, установив льготу, региональный бюджет не получит дополнительного источника дохода», — сказал он в ходе заседания президиума совета по экономической и инвестиционной политике при правительстве региона, состоявшегося во вторник, 27 июня.

Как сообщает пресс-служба областного министерства экономики, по результатам обсуждения участники совещания приняли решение проработать возможные варианты сохранения действующих преференций для бизнеса, в частности, установление дифференцированных налоговых ставок по приоритетным видам деятельности.
Актуальное
Читайте также
В Пензе работница контактного зоопарка через суд добилась выплаты зарплаты Фестиваль «Заречный в цвету» пройдет 9 сентября
Дефиле в костюмах XIX века пройдет в Пензе в рамках лермонтовского праздника Регион-центры Пензенской области будут развивать три новых формата работы
В Пачелмском районе семейный конфликт привел к смерти пенсионерки По факту гибели мотоциклиста у «Суворовского» в Пензе организована проверка
Все новости
В России и за рубежом

2007–2017 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7 (8412) 999-103, 999-102, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

Об агентстве Реклама