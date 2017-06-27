В Пензе обсудили возможность пролонгации льготы по налогу на имущество организаций Экономика

Пенза, 27 июня 2017. PenzaNews. Министр экономики Пензенской области Сергей Капралов выступил с докладом о возможности пролонгации с 1 января 2018 года на территории региона льготы по налогу на имущество организаций в отношении движимого имущества, принятого на учет в качестве основных средств с января 2013 года.

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«С одной стороны, отказ от льготы по налогу на имущество организаций в отношении движимого имущества может привести к значительному росту налоговой нагрузки компаний, обновивших свои фонды, а также к выводу активов предприятий в регионы, где льгота сохранится. А, с другой стороны, установив льготу, региональный бюджет не получит дополнительного источника дохода», — сказал он в ходе заседания президиума совета по экономической и инвестиционной политике при правительстве региона, состоявшегося во вторник, 27 июня.

Как сообщает пресс-служба областного министерства экономики, по результатам обсуждения участники совещания приняли решение проработать возможные варианты сохранения действующих преференций для бизнеса, в частности, установление дифференцированных налоговых ставок по приоритетным видам деятельности.