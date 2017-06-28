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В Пензенской области стартовал прием заявок на получение статуса резидента парка «Отвель»

11:19 | 28.06.2017 | Экономика

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Пенза, 28 июня 2017. PenzaNews. Прием заявок на участие в конкурсе на получение статуса резидента индустриального парка «Отвель» стартовал в Пензенской области.

В Пензенской области стартовал прием заявок на получение статуса резидента парка «Отвель»

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Для будущих резидентов подготовлены земельные участки общей площадью более 25 га, обеспеченные необходимой инженерной инфраструктурой для организации производственной деятельности», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе министерства экономики Пензенской области.

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В ведомстве подчеркнули, что предприятия, получившие статус резидента, смогут заключать договор аренды участка без проведения торгов.

«Кроме того, резиденты индустриальных парков, реализующие региональные инвестиционные проекты, могут претендовать на снижение налога на прибыль с 18% до 10%», — отметили в министерстве.

В пресс-службе пояснили, что для участия в конкурсном отборе необходимо направить заявку в министерство экономики Пензенской области до 28 июля.
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