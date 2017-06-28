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Пензенские продукты можно купить во всех регионах России — министр

20:30 | 28.06.2017 | Экономика

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Пенза, 28 июня 2017. PenzaNews. Произведенные в Пензенской области продукты питания теперь можно купить во всех регионах России. Об этом сообщил министр сельского хозяйства региона Андрей Бурлаков.

Пензенские продукты можно купить во всех регионах России — министр

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Мы вышли на поставку нашей продукции во все субъекты РФ», — сказал он в ходе совещания с представителями торговых сетей и сельхозпроизводителями, состоявшегося в правительстве региона в среду, 28 июня.

Андрей Бурлаков добавил, что также пензенская продукция поставляется в более чем 18 стран мира.

В частности, по его словам, ее можно найти в магазинах Европы, Африки и Азии.

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«Наиболее распространенные, известные бренды — «Индилайт», «Молком», «Объединенные ликероводочные заводы». […] Хорошо известны также наши макаронные изделия, сырная продукция», — уточнил он, отметив, что, помимо этого, популярностью пользуются пензенские сладости.

Андрей Бурлаков обратил внимание на то, что Пензенская область входит в число регионов, где экспорт продукции сельского хозяйства существенно превышает импорт.

Он сообщил, что в 2016 году за пределы России была экспортирована пензенская продукция практически на 76 млн. долларов, что, по его словам, в три раза больше, чем объем импорта на территорию области.
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