Пензенский губернатор предложил придумать оригинальную упаковку для местной продукции Экономика

Пенза, 28 июня 2017. PenzaNews. Продукция пензенских производителей нуждается в оригинальной упаковке, чтобы гости региона обязательно захотели купить ее для себя или привезти знакомым в качестве сувенира. Такое мнение высказал губернатор Иван Белозерцев.

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«Важно, конечно, содержание — то, что внутри находится. Но не менее важно уже сейчас, мы это понимаем, и форма, упаковка», — сказал он в ходе совещания с представителями торговых сетей и сельхозпроизводителями, состоявшегося в правительстве региона в среду, 28 июня.

Иван Белозерцев отметил, что в других регионах губернаторы, принимая гостей, стараются познакомить их с местной продукцией, которая имеет запоминающуюся упаковку, а Пензенская область в этом вопросе пока отстает.

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«У нас нет достойной упаковки продукции Пензенской области, кроме крупных компаний. Мы плохо работаем в этом направлении», — констатировал глава региона.

Иван Белозерцев добавил, что товаропроизводителей необходимо заинтересовать разработкой сувенирной упаковки, так как это будет способствовать продвижению как отдельной компании, так и всей области.

«Что, мы не можем сделать? Можем!» — резюмировал губернатор, поручив министру сельского хозяйства Пензенской области Андрею Бурлакову проработать данный вопрос.