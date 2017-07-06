«Транснефть – Дружба» вскоре перечислит аванс на ремонт лицея и общежития колледжа в Пензе Экономика

Пенза, 6 июля 2017. PenzaNews. АО «Транснефть – Дружба» перечислит аванс на ремонт двух объектов в Пензе — общежития колледжа искусств и губернского лицея — в рамках корпоративной благотворительной программы в ближайшее время. Об этом сообщил генеральный директор компании Олег Богомолов.

Фото: Pnzreg.ru

«В планах компании на 2017–2023 годы — освоение в Пензенской области более 44 млрд. рублей», — напомнил он в ходе встречи с губернатором Иваном Белозерцевым, состоявшейся в четверг, 6 июля.

Олег Богомолов добавил, что после согласования проектно-сметной документации начнется финансирование работ по ремонту областной станции юных техников и пензенского колледжа информационных и промышленных технологий.

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Как сообщает пресс-служба правительства Пензенской области, в рамках переговоров стороны обсудили ход подготовки к подписанию соглашения о сотрудничестве между правительством региона и ПАО «Транснефть», а также рабочие вопросы, касающиеся создания защитных сооружений вблизи Кузнецка и замены участков магистральных нефте- и нефтепродуктопроводов, выработавших нормативный срок эксплуатации.

Иван Белозерцев поручил главам муниципальных образований, по территории которых проходят эти объекты, оперативно реагировать на возникающие рабочие вопросы.

«Дело очень важное. Региональная власть будет оказывать содействие в решении возникающих проблем», — пообещал он.

Акционерное общество «Транснефть – Дружба» является дочерним обществом ПАО «Транснефть», эксплуатирующего российский отрезок нефтепроводной магистрали «Дружба».

В 2016 году в состав компании вошли объекты системы магистральных нефтепродуктопроводов, которые соединяют крупнейшие нефтеперерабатывающие заводы Самарской области с районами потребления горючего.

Производственные объекты АО «Транснефть – Дружба» расположены в 11 российских регионах, в том числе в Пензенской области.