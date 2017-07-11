«Грибная компания» вложит в комплекс по выращиванию шампиньонов почти 1,5 млрд. рублей Экономика

Пенза, 11 июля 2017. PenzaNews. Объем планируемых капитальных вложений ООО «Грибная компания» в создание комплекса по выращиванию шампиньонов в Сердобском районе Пензенской области увеличен почти до 1,5 млрд. рублей. Об этом сообщил заместитель председателя правительства региона Андрей Лузгин.

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«После завершения проектирования общую стоимость проекта они увеличили до 1 млрд. 450 млн. рублей», — сказал он в ходе совещания, посвященного развитию моногородов, состоявшегося в правительстве Пензенской области во вторник, 11 июля.

По словам Андрея Лузгина, основную часть рабочих мест на предприятии займут женщины.

«Проект включает в себя две производственные площадки. Первая — это сами хозяйственные цеха по выращиванию шампиньонов. То, чем этот проект отличается от многих других, которые реализуются в России — он включает в себя строительство компостного завода», — пояснил зампред облправительства.

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Он подчеркнул, что комплекс будет построен по современной голландской технологии, которая обеспечивает высокую урожайность — около 260 кг с 1 кв. метра в год.

«Основные конкуренты — это Польша и Белоруссия. Но здесь компания выигрывает за счет логистики, потому что поставка до основного рынка — города Москвы — на два рабочих дня короче», — отметил Андрей Лузгин.

Он подчеркнул, что благодаря этому доходящая до потребителя продукция будет более высокого качества.

По его словам, разрешение на строительство комплекса намечено получить до 1 августа.

Андрей Лузгин добавил также, что планируется запросить поддержку у Фонда развития моногородов на организацию инженерной инфраструктуры.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», в марте 2017 года было подписано распоряжение о выдаче патронажного сертификата резиденту индустриального парка «Сердобский» — ООО «Грибная компания». Он предполагает поддержку реализации инвестиционного проекта «Создание высокотехнологичного агропромышленного комплекса грибного направления в Пензенской области».

Изначально проект предусматривал создание 162 новых рабочих мест и объем капитальных вложений около 1 млрд. 250 млн. рублей.