В Пензе обсудили актуальные вопросы молочной отрасли Экономика

Пенза, 12 июля 2017. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев и руководители ведущих российских молочных предприятий обсудили актуальные вопросы отрасли в ходе встречи, состоявшейся в региональном правительстве в среду, 12 июля.

Фото: пресс-служба ГК «Дамате»

Она была организована по инициативе участников ежегодного семинара «Современные векторы развития молочного бизнеса на региональном и федеральном уровнях. Опыт группы компаний «Дамате», который проходит в Пензенской области с 11 по 13 июля.

Мероприятие объединило свыше 50 участников, среди которых — представители научного сообщества, отраслевых объединений, а также руководители молочных предприятий из Московской, Пензенской, Мурманской, Тульской, Челябинской, Архангельской, Омской, Свердловской, Самарской, Саратовской, Вологодской областей, Башкирии, Чувашии и Краснодарского края.

В ходе встречи с губернатором участники сообщили о проделанной в ходе семинара работе и обсудили актуальные проблемы, среди которых — популяризация продуктов среди населения, проблема контроля качества молочного сырья и фальсификации продукции.

Кроме того, одним из ключевых вопросов стал опыт взаимодействия бизнеса и власти в развитии молочной отрасли на примере Пензенской области.

По словам Ивана Белозерцева, в регионе аграрная отрасль на протяжении последних лет уверенно демонстрирует рост и является одним из драйверов экономики.

«По приросту надоя молока на одну корову в сельхозорганизациях Пензенская область занимает второе место в Приволжском федеральном округе. Конечно, рост производства стимулирует наращивание объемов переработки, повышение качества продукции, ее конкурентоспособности на рынке. И этот результат важен для всех — для инвесторов, для меня как для губернатора, для наших граждан, у которых есть возможность выбора, для всего региона, потому что так обеспечивается динамика развития», — отметил губернатор.

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе группы компаний «Дамате», Пензенская область была выбрана площадкой для встречи участников молочного рынка неслучайно.

«На сегодняшний день она входит в число регионов, демонстрирующих положительную динамику в молочном животноводстве и переработке молока, является примером эффективного взаимодействия власти и бизнеса в развитии этих социально значимых отраслей», — пояснили в компании.

В пресс-службе уточнили, что участники семинара посетили ОАО «Молочный комбинат «Пензенский», который входит в ГК «Дамате», побывали в его сырном подразделении в городе Белинском, а также осмотрели молочно-товарный комплекс компании «Русмолко» на 4 тыс. 600 голов в Нижнеломовском районе.

Группа компаний «Дамате» — российский сельскохозяйственный холдинг, развивающий три направления деятельности: выращивание и переработка индейки, переработка молока и молочное животноводство.

Производственные мощности расположены в Пензенской и Тюменской областях.

В Пензенской области группе компаний принадлежит комплекс по производству мяса индейки. В 2016 году предприятие вышло на заявленные мощности — 60 тыс. тонн в убойном весе в год. Было принято решение о расширении существующих мощностей до 100–110 тыс. тонн. Общий объем инвестиций в проект составляет 25,6 млрд. рублей.

С 2012 года в состав «Дамате» входит крупнейший переработчик молока в Пензенской области — ОАО «Молочный комбинат «Пензенский» («Молком») с сырным подразделением в городе Белинском. Благодаря масштабной реконструкции производства суммарная мощность переработки предприятия достигла 500 тонн в сутки.

В 2012 году компания увеличила количество направлений деятельности за счет появления в портфеле проекта по молочному животноводству. ГК «Дамате» при участии компании Danone ведет строительство молочно-товарного комплекса на 4 тыс. 600 голов в Тюменской области. После выхода на полную мощность новый комплекс будет производить примерно 40 тыс. тонн молока в год.

ГК «Дамате» начала отгружать продукцию на экспорт осенью 2015 года. Компания уже осуществила ряд поставок в страны Европейского союза и Евразийского экономического союза, Сербию, Вьетнам, Гонконг и Габон.